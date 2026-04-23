Jutta Leerdam en Jake Paul hebben inmiddels al drie jaar een relatie. De Nederlandse topschaatsster is dan ook al helemaal opgenomen in haar schoonfamilie. Pam Stepnick, de moeder van de Amerikaanse bokser, doet een boekje open over haar band met Leerdam. "Ik ben heel liefdevol."

Stepnick wordt in de podcast The Bossticks gevraagd naar haar schoondochters. Naast Leerdam heeft ze ook een goede band met Nina Agdal, de vrouw van haar oudste zoon Logan Paul. Zij trouwden vorig jaar en hebben samen een dochter Esmé. De vraag leidt meteen voor wat verwarring over de naam van Leerdam.

"Wat zouden Nina en Juda, zeg je haar naam zo?", vraagt de presentatrice. "Jutta", verbetert Stepnick. "Hoe zouden ze jou omschrijven als schoonmoeder?" "Fantastisch, ik ben heel liefdevol", antwoordt de 62-jarige. "Ik denk dat zij dat ook voelen."

'Ze zullen vast weleens boos zijn'

"Ze zullen vast weleens boos op me zijn over iets, wie is dat niet?", vervolgt Stepnick. "Maar ik denk dat ik gezegend ben met mijn kinderen als moederskindjes. De meiden herkennen dat en vinden dat leuk. Want hoe jongens hun moeder behandelen is heel belangrijk."

Haar ex-man, de vader van Jake en Logan, was daarin heel anders. Het huwelijk eindigde in 2005 met een scheiding. "Als ik daar naar had gekeken toen ik Greg ontmoette, was het misschien heel anders gelopen", zegt ze met een lach.

'Ik ga me niet bemoeien'

Haar zoons zijn dus heel anders in hun relatie. "Als je jongens hun moeder goed behandelen is het te hopen dat de meiden die ze kiezen dat leuk vinden en er niet jaloers op zijn", zegt Stepnick. Zelf doet ze ook een stapje terug nu Logan en Jake hun wederhelft hebben gevonden. "En ik ga me niet met dingen bemoeien. Als ze me vragen, doe ik dat. Maar ik ben niet die moeder die zeurt over de jongens en hun aandacht probeert af te pakken van hun vrouwen."

"Ik steun hun relaties", besluit ze. "Ik denk dat de meiden dat waarderen. Het is een goede vraag. Ik zou hem graag aan hen stellen."

Bruiloft Jake Paul en Jutta Leerdam

Leerdam is sinds maart 2024 verloofd met Paul, maar de bruiloft laat nog op zich wachten. De 27-jarige wilde zich afgelopen jaar eerst focussen op het waarmaken van haar grote droom: olympisch goud op de 1000 meter tijdens de Winterspelen in Milaan. Nu dat is gelukt, kan het huwelijk gepland worden. Dat zal waarschijnlijk wel pas volgend jaar plaatsvinden.

De 29-jarige bokser liet namelijk weten dat hij verwacht eerst terug te keren in de ring, voordat hij het jawoord geeft aan zijn geliefde. Paul herstelt nog steeds van een gebroken kaak die hij opliep tijdens zijn gevecht tegen Anthony Joshua in december. De verwachting is dat hij eind 2026 of begin 2027 weer kan terugkeren in de sport.