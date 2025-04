Jake Paul slooft zich met ijzersterke vrouw (en dit is niet Jutta Leerdam) flink uit

Jake Paul is keihard aan het trainen in Puerto Rico met een bijzondere trainingspartner. De vriend van Jutta Leerdam slaat snoeihard op een boksbal met Amanda Serrano, een van de grootste namen in het vrouwenboksen.

Serrano is onderdeel van Most Valuable Promotions, een organisator van gevechten waar Paul eigenaar van is. 'Voorbereiden op een hete zomer', schrijft MVP bij het bericht op Instagram. De 36-jarige Serrano neemt het in de zomer op tegen Katie Taylor. Paul heeft nog geen nieuwe tegenstander, maar daar wordt wel om geroepen in de reacties.

Ook Leerdam is lekker aan het trainen in Puerto Rico. De Nederlandse topschaatsster geniet van een welverdiende vakantie in het Caribisch gebied, maar weet ook dat er een zéér belangrijk jaar aankomt. De 26-jarige Leerdam wil in februari 2026 schitteren op de Olympische Winterspelen van Milaan. Haar grote doel is het winnen van de 1000 meter.

'Kan niet stoppen voor een man

"Mijn leven draait nu om schaatsen, daar doe ik alles voor. Ik wil op mijn best zijn op de Olympische Winterspelen. Dat doel heb ik al sinds mijn twaalfde. Ik kan niet stoppen voor een man, voor niemand. Ik moet dit hoofdstuk afmaken, voor mezelf", zegt Leerdam in de realityshow Paul American.

Paul verklapte in de eerste aflevering al dat het stel ná de Winterspelen van 2026 aan kinderen gaat beginnen, omdat de Amerikaanse influencer graag wil dat zijn kinderen ongeveer even oud zijn als die van zijn broer Logan. Leerdam zal dan dus (al dan niet tijdelijk) moeten stoppen met schaatsen.

'Jake is de ware'

Leerdam en Paul genieten nu volop van elkaars aanwezigheid, omdat er straks weer andere tijden aankomen. "Het vervelende is dat ik niet bij alle gevechten kan zijn, omdat ik bijna altijd in mijn schaatsseizoen zit. Maar dat is het offer dat we moeten brengen. We zitten in hetzelfde schuitje. Een langeafstandsrelatie is moeilijk en zwaar, maar Jake is de ware dus ik doe er alles aan om bij hem te zijn."