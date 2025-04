Jutta Leerdam en Jake Paul worstelen met turbulente relatie: 'Ik kan niet stoppen voor een man'

Jutta Leerdam en Jake Paul lijken zo'n gelukkig koppel samen, maar de twee hebben het ook zwaar met hun drukke levens en de weinige tijd die er overblijft om elkaar te zien. De Nederlandse topschaatsster en de Amerikaanse influencer leven op verschillende werelddelen en dat brengt problemen met zich mee. "Jutta begrijpt het als geen ander", zegt Jake Paul over zijn verloofde in de tweede aflevering van de realityserie Paul American.

De één zit continu in de sportschool, traint voor grote bokspartijen en moet zijn online status hoog houden. De ander schaatst het merendeel van het jaar in Thialf (Heerenveen) en is pas na maart klaar met het seizoen, dat al begint na de zomer. Paul en Leerdam moeten veel offers brengen, waaronder elkaar. "Jutta begrijpt als geen ander dat ik dingen moet opofferen om de beste bokser te worden", zegt Paul, waarna de camera naar de Nederlandse schaatstempel wordt verplaatst om Leerdams kant van het verhaal te zien.

'Ik kan niet stoppen voor een man'

"Mijn leven draait nu om schaatsen, daar doe ik alles voor. Ik wil op mijn best zijn op de Olympische Winterspelen (in februari 2026 in Milaan, red.). Dat doel heb ik al sinds mijn twaalfde. Ik kan niet stoppen voor een man, voor niemand. Ik moet dit hoofdstuk afmaken, voor mezelf", vertelt Leerdam. Ook de grote kinderwens van Paul moet dus wachten tot in ieder geval ná de Spelen van volgend jaar.

'Jake is de ware'

Haar schaatscarrière op topniveau zorgt er op haar beurt ook voor dat ze niet zo vaak bij Paul kan zijn als ze zou willen. "Het vervelende is dat ik niet bij alle gevechten kan zijn, omdat ik bijna altijd in mijn schaatsseizoen zit. Maar dat is het offer dat we moeten brengen. We zitten in hetzelfde schuitje. Een langeafstandsrelatie is moeilijk en zwaar, maar Jake is de ware dus ik doe er alles aan om bij hem te zijn."

Elkaar opzoeken

Dat liet Leerdam in het afgelopen schaatsseizoen wel zien. In een zeldzaam vrij weekend vloog ze naar Amerika om een paar dagen bij Paul te zijn, tot zijn grote verrassing. Op zijn beurt was Paul met enige regelmaat in Europa, om bijvoorbeeld in Thialf en op de WK afstanden in Noorwegen er te zijn voor Leerdam.