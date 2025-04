Jake Paul verpest belangrijk moment voor broer Logan: 'We hebben hier ons hele leven op gewacht'

Logan Paul had het helemaal gepland en voorbereid: het aankondigen van de zwangerschap van zijn verloofde Nina Agdal aan zijn broertje Jake. Maar op het moment suprème verpestte de vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam het.

Dat blijkt uit de tweede aflevering van Paul American, de realityshow over de twee Amerikaanse influencers en hun familie. Agdal, de schoonzus van Leerdam, beviel in september 2024 van haar eerste kindje met Logan; Esmé. Het was compleet onverwachts, zegt het model in de nieuwste episode van de serie. Ook voor de rest van familie Paul. En dus zocht Logan het perfecte moment uit om zijn broertje te vertellen dat hij oom zou worden.

Zenuwachtig

Logan wil zijn broer het goede nieuws vertellen op een groot feest bij Jake na één van zijn gewonnen boksgevechten. Trillend van de zenuwen wil hij dat het allemaal vlekkeloos verloopt. Logan ijsbeert en weet even niet meer waar hij het moet zoeken. Terwijl hij met Agdal toewerkt naar de bekendmaking aan Jake, vertelt hij hoe belangrijk het moment voor hem is. "Ik kan niet wachten om het Jake te vertellen. Ik zei tegen Nina dat we ons hele leven op dit moment hebben gewacht."

'Ik had iets voorbereid...'

Nerveus beleeft hij de laatste minuten voordat hij het zijn 'kleine' broertje eindelijk kan vertellen. "Het is een belangrijk moment dat je je broer vertelt dat hij oom wordt. Ik wil dat het goed gaat." De muziek wordt zachter gezet en Jake komt bij het koppel uit. Net als Logan wil beginnen aan zijn speech, onderbreekt Paul hem al. "Is Nina zwanger?", floept Jake eruit. "Dat is fucked up, ik had iets voorbereid...", oogt Logan teleurgesteld. Met een wegwerpgebaar toont hij zijn frustratie.

'Beste oom ooit'

Door de commotie die ontstaat is voor Jake even onduidelijk wat Logan precies wilde zeggen. Ook omdat omstanders Logans moment proberen te redden door te zeggen dat dat niet is wat de grote broer wilde vertellen. "Ik wist het, ik wist het", is Jake Paul al zeker van zijn zaak. Logan springt er dan maar op in door Jake zijn cadeautje te geven: een boksriem met de tekst 'beste oom ooit'. "Dus ik had gelijk?!", schreeuwt Paul, die daarna meteen zijn vriendin Jutta Leerdam belt en de druk direct opvoert bij de Nederlandse.