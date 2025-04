Michael van Gerwen geniet van speciale dag na 'hevige emoties': 'Voel me dankbaar'

Michael van Gerwen viert momenteel zijn 36e verjaardag op vakantie in Turkije, samen met zijn gezin. De Nederlandse topdarter gaat op werkgebied door een moeilijke periode, maar laat op sociale media weten zich 'dankbaar' te voelen.

Hij viert zijn verjaardag met zijn vrouw Daphne en kinderen Zoë en Mike. 'Ik voel me dankbaar voor al jullie felicitaties', laat Van Gerwen op Instagram aan zijn volgers weten. Daarbij deelt hij een selfie met het gezin én nog een met zijn vrouw. De nummer drie van de wereld geniet in Antalya even van een periode zonder darten.

Vechten tegen de tranen

Van Gerwen gaat door een lastige periode als darter. De afgelopen maanden waren om meerdere redenen niet goed, maar vorige week herpakte hij zich door de Euro Tour in München te winnen. Na de eindzege moest hij zichtbaar vechten tegen de tranen: "Iedereen weet waar ik vandaan kom. Ik vecht de laatste maanden vooral tegen mijn eigen problemen. Ik speel slecht de laatste weken. Ik weet dat ik dit in me heb, maar ik wil het week in week uit laten zien."

"Met al die druk op mij de hele tijd...", gaat Van Gerwen verder. "Dat irriteert me soms. Mensen hier in het publiek hebben geen idee wat dit voor mij betekent. Dit is alles voor mij. Dit toernooi winnen in München, ook nog eens met Pasen... Dit had ik nodig. Als je kijkt hoe ik dit weeeknd speelde, was het weer echt goed."

Reactie van goede vriend

Goede vriend Vincent van der Voort ging in de Sportnieuws.nl-podcast in op die hevige emoties bij De Groene Sloopkogel. "Dan zie je wel hoe hoog het zit. Michael is een jongen van extremen. Alles is over de top. Alles wat hij doet is extreem, het kan nooit gewoon normaal."

Bij de daaropvolgende Premier League Darts schopte hij het tot de halve finale. Mighty Mike won in de eerste ronde van Luke Littler en pakte zo twee belangrijke punten voor het klassement. Op donderdag 1 mei moet Van Gerwen weer in actie komen. Dan is Rob Cross de tegenstander bij de Premier League in Birmingham.