Jan Boskamp 'wilde helemaal niks meer', maar is nu tóch terug: 'Ik doe het voor hem'

Jan Boskamp leek met pensioen te gaan als voetbalanalist, maar is tegenwoordig weer helemaal terug. Samen met Van der Gijp, maar dit keer niet René, maar zoon Nicky. "Hij weet alles van voetbal, nog meer dan zijn vader."

Boskamp was jarenlang een vast gezicht aan tafel bij Voetbal International en later Vandaag Inside. "Ik deed VI hartstikke graag. Ze mochten met me dollen, maar moesten wel mijn familie er buiten laten. Daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Het waren topavonden, gelachen dat we hebben. Als ik in de auto stapte, wist ik al niet eens meer waar we over geluld hadden", vertelt de oud-voetballer aan De Telegraaf.

Johan Derksen deelt bizar verhaal over bedreiging door 'een paashaas en een clown' Johan Derksen werkt al tientallen jaren in de journalistiek en is veelvuldig te zien op televisie. Dat maakt 'De Snor' lang niet altijd populair. Het resulteerde een aantal jaar geleden in een tamelijk bizarre bedreiging.

Van der Gijp, de presentator van de podcast Boskamp & Kleine Gijp, ziet een positief punt ten opzichte van zijn 'voorganger' voor Boskamp. "Ik laat jou tenminste uitpraten. Wilfred (Genee, red.) onderbrak jou al na drie woorden.” Daar kan Boskamp nog van zuchten. "Ik word zo moe van dat ventje…”

Afscheid en comeback

Tijdens de Champions League-finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund afgelopen jaar dacht Boskamp zijn laatste opwachting te maken in de media. Nu staat men weer voor hem in de rij. "Ik wou helemaal niks meer doen. Door dat ding, die podcast, word ik nu weer van alle kanten benaderd. Maar ik bedank vriendelijk voor de eer, hoor."

Johan Derksen gaat op hilarische wijze de fout in bij Vandaag Inside door afwezigheid René van der Gijp Johan Derksen heeft de studio van Vandaag Inside hard laten lachen met een opmerkelijke vergissing. Hij kon tijdens de uitzending donderdagavond niet op de namen van zijn tafelgasten komen, bij afwezigheid van René van der Gijp.

Dat doet de goedlachse Rotterdammer maar vanwege één ding. "Ik doe het voor Nicky, hij komt naar mijn huis toe. Het is gewoon leuk met hem. Hij weet alles van voetbal, nog meer dan zijn vader. En als hij er een keertje naast zit, geef ik hem op zijn flikker. Nicky heeft trouwens ook een beetje die humor, maar niet zóveel als zijn vader.”

Van der Gijp ziet zelf een groot verschil met zijn vader, al lijken de twee veel op elkaar. "Mijn vader heeft geen rem. Zoals met die pruik, dat zou ik niet doen." Boskamp was aanwezig bij die uitzending. "Jezus, ik heb daar toch een ellende over gehad, ik kwam bijna het land niet meer in.”