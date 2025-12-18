De middagsessie op het WK darts van donderdag 18 december zal niet snel vergeten worden. Debutanten Momotu Sakai en David Munyua zorgden voor een sensatie in Ally Pally, terwijl het een dramatische aftocht voor de vijf Belgische darters betekende. Lees hier alle hoogtepunten terug van het WK darts.

Mike De Decker - David Munyua 2-3

Wie dacht dat Mike De Decker 'even makkelijk' van de Keniaanse debutant David Munyua zou winnen, is helemaal bedrogen uitgekomen. De Belg was zelf erg matig en kreeg een tegenstander vol vuur tegenover zich. Munyua misrekende zich een paar keer, kreeg een wesp in zijn gezicht, maar toonde zich van zijn beste kant. Hij zorgde voor de grootste stunt ooit op het WK.

Ryan Joyce - Owen Bates 3-0

Owen Bates keerde even terug in Ally Pally. De jongeling kwam via de Development Tour het WK binnen en staat bekend om zijn 'verboden' bijnaam. Eigenlijk wilde hij 'The Master' genoemd worden, maar dat wordt in Engeland als vulgair gezien. In één adem met zijn achternaam Bates klinkt het namelijk als mastuberen. Nu heeft hij nog altijd geen vervangende naam. Tegen Ryan Joyce was hij niet opgewassen. Relentless was meedogenloos en won 3-0.

Thibault Tricole - Motomu Sakai 0-3

Het is een Japanse dag in Ally Pally, want er komen er maar liefst 2 (van de 3 in totaal) in actie. 's Middags liet Motomu Sakai zich van zijn allerbeste kant zien en ontpopte hij zich in één keer tot publiekslieveling. Tegen de Fransman Thibault Tricole zorgde hij voor een iconische walk-on én een daverende verrassing.

Callan Rydz - Patrik Kovacs 3-0

Callan Ryz zorgde vorig WK voor een sensatie door de kwartfinales te halen. Toen sneuvelde hij pas tegen Michael van Gerwen met 5-3 in misschien wel de mooiste wedstrijd van het hele WK. Nu begon de weg naar een evenaring van die prestatie met een duel tegen de Hongaar Patrik Kovacs, die verrassend goed tegengas bood. Toch werd het makkelijk 3-0 voor Rydz, enigszins geflatteerd dus.

