Voormalig topvoetballer Arjen Robben heeft zich de afgelopen weken op negatieve wijze laten gelden als jeugdtrainer bij FC Groningen. Ook Johan Derksen is dat niet ontgaan. De Snor keurt het gedrag van de 42-jarige Robben scherp af. "FC Groningen moet toch ook eens inzien dat hij geen voorbeeld is...", aldus Derksen.

Voor de tweede keer in korte tijd zijn op social media beelden opgedoken van Robben waarop te zien is dat de 96-voudig international als trainer fel in discussie gaat met een scheidsrechter tijdens een Onder 14-wedstrijd van FC Groningen. Eerder kwam de ex-voetballer al negatief in het nieuws door een aanvaring met een scheidsrechter en Wilfred Genee. "Het is blijkbaar structureel", aldus Derksen bij Vandaag Inside.

Derksen walgt van Robben

De Snor vindt de houding van Robben afgrijselijk. "Nu stond hij weer te krijsen tegen een scheidsrechter terwijl er helemaal geen publiek was", gaat Derksen verder. "Als dit een voorbeeldfunctie is... Hij kan de jeugd nooit meer verbieden om te vloeken en te tieren tegen de scheids. Als jeugdtrainer moet je vooral een goede pedagoog zijn. Hij heeft een schat aan ervaring, maar kan totaal niet met kinderen omgaan."

Derksen verbaast zich enorm over de acties van de oud-topvoetballer. "Het gekste, en dat was ook mijn verbazing bij hetgeen wat er een maandje geleden is gebeurd, is dat hij het twee keer een halfuur doet, dat veld inloopt en maar doorgaat. Waarbij ik denk: waar gaat dit over?", vraagt de vaste tafelgast zich af.

'FC Groningen moet ingrijpen'

Volgens Derksen moet Robben zich flink achter de oren krabben, want hij is van mening dat de oud-speler van onder meer Bayern München en Real Madrid misdragingen juist uitlokt. "FC Groningen moet er toch ook een keer achterkomen dat hij, zeker bij de jeugd, geen voorbeeld is. De spelers misdragen zich aldoor op het veld, maar hij nodigt ze zelfs uit. FC Groningen moet hier een keer op ingrijpen", besluit hij.

