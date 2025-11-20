Johan Derksen heeft zich uitgesproken over een ernstige en chronische ziekte. Hij moest er al eens aan geopereerd worden. Het boegbeeld van Vandaag Inside wordt een dagje ouder, maar is niet bang voor de dood. “Zolang ik nog uit mijn woorden kan komen en op dezelfde scherpe wijze kan vertellen wat ik denk en vind, kan ik nog wel even mee.”

Oud-voetballer Derksen heeft glaucoom, een ernstige en chronische oogziekte die blijvende schade kan veroorzaken. “De aandoening glaucoom wordt beschouwd als iets dat ernstiger is dan staar”, vertelt hij in een interview met Party. De 76-jarige werd er eerder al aan geopereerd, maar het zal nooit genezen.

'Ik kan ermee leven'

“Mijn oog zal op dit niveau blijven, het wordt niet beter en zal nooit meer zo worden als voorheen", aldus de bromsnor. "Maar het is nu stabiel en ik kan ermee leven. Ik kan er zelfs een Televizier-Ring mee winnen, dus wie doet me wat?” VI won dit jaar voor de tweede keer de prestigieuze televisieprijs.

'Dan kan ik nog wel even mee'

Het oog van Derksen werd in het verleden ook al eens gehecht na een val. Hij merkt dat hij een dagje ouder wordt, maar is niet bang voor de dood. “Het kerkhof is bij ons aan de overkant van de straat, daar mogen ze me gerust afzetten als het zover is", grapt hij. Op 76-jarige leeftijd is hij nog steeds vijf dagen per week te zien op tv. “Zolang ik nog uit mijn woorden kan komen en op dezelfde scherpe wijze kan vertellen wat ik denk en vind, kan ik nog wel even mee.”

'Dan gaat het pas echt gebeuren'

Hij denkt zelfs dat zijn leeftijd een positieve invloed heeft op zijn werkzaamheden voor SBS6. “Je moet veel levenservaring hebben en je wordt ieder jaar een stukje beter", legt hij uit. "En ik hoop dat John de Mol zich ook realiseert dat ik ieder jaar een stukje duurder word. Over een jaar of tien zit ik op m'n top, dan gaat het pas echt gebeuren.” Derksen is al meer dan twintig jaar te zien op nationale televisie. Van Voetbal Inside tot Vandaag Inside, hij is ook op hogere leeftijd niet van het beeld weg te slaan. De talkshows waar hij in zit breken vaak kijkcijferrecords.