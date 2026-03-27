Johan Derksen en de bekende PSV-fan Frank Lammers hebben de afgelopen week fors met modder naar elkaar gegooid. De analist kon uiteindelijk wel lachen om de woorden van de acteur, maar dreigde op cynische wijze wel met juridische acties.

Het verhaal tussen Lammers en Derksen begon eerder deze week in Vandaag Inside. Toen werd het vertrek van de bekende acteur uit de Jumbo-reclames besproken. Derksen noemde Lammers een 'heel irritante man' en was blij dat hij niet meer in de reclamespots van het bekende supermarktmerk zat. Lammers vindt het wel heel jammer en liet zich in zijn eigen podcast NiNa Lammers uit over de kritiek van onder anderen oud-voetballer Derksen.

'Wat een kleuter is dat zeg'

"Mensen moeten daar vooral van vinden en zeggen wat ze willen. Als hij zegt dat ik een irritatiefactor heb, heb je gezien hoe hij dat zei? Get over it, Johan. Wat een kleuter is dat zeg", haalt de bekende acteur van onder meer Undercover uit naar Derksen. Lammers staat bekend als een van de grootste PSV-fans die er is. Zo regisseerde hij de PSV-musical Geheimen van de Herdgang en wordt hij regelmatig gevraagd als spreker bij evenementen van de club, zoals de kampioenshuldiging.

Derksen reageert op geheel eigen wijze op de uithaal van Lammers. "Als hij mij beledigt, dan neem ik een advocaat in de hand", dreigt Derksen direct met juridische acties terwijl hij tafelgenoot en advocaat Job Knoester direct aantikt. "Die kan een brief van een advocaat verwachten. Ik vind dit erger dan Ron Jans, want als zij maar weten dat ze mijn leven een stuk onaangenamer gemaakt hebben", grapt Derksen over de coach van FC Utrecht.

Ron Jans

Met deze laatste grap refereert Derksen aan een podcast met Jans. Daarin gaf hij aan dat YouTuber Matthy Het Lam (van de Bankzitters) zijn leven 'een stuk minder leuk had gemaakt'. Dit komt doordat de content creator een fragment waarin Jans een boodschappenlijstje voorleest veelvoudig heeft uitgezonden. Hier wordt hij regelmatig mee lastig gevallen door fans, maar in Vandaag Inside werd het fragment op de hak genomen. Daar wordt al de hele week Jans die 'keukenrol' zegt uitgezonden.