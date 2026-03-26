René van der Gijp heeft afgelopen zondag een mooi gesprek met Lili Genee, de vrouw van Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee, gevoerd. De conversatie ging over de tweede liefde van het TV-gezicht, zingen en optreden.

Van der Gijp krijgt in de nieuwste uitzending van KieftJansenEgmondGijp de vraag of hij nog heeft gekeken naar de optredens van Genee tijdens de concerten van Snollebollekes. Hij reageert daar allereerst op met de stelling dat de presentator het zingen uiterst serieus neemt. "Het was wel heel aandoenlijk gisteren. Kun je nagaan, iemand is daar toch mee in de weer. Het is voor hem geen grap meer hè."

Vervolgens onthult hij een gesprek dat hij met de vrouw van Genee had tijdens de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax afgelopen zondag. "Die Lili (vrouw van Wilfred Genee red.) kwam gisteren naar mij toe. Ze zei dat Wilfred bij Snollebollekes drie nummers had gezongen. Koekoek, zo maar een avond in de kroeg en een nummer van André Hazes. Ze zei: 'René, hartstikke goed'", vertelt de analist terwijl zijn tafelgenoten een lach niet kunnen onderdrukken.

Geef me hoop Jomanda

Van der Gijp is overigens zelf ook ooit de muziekweg ingeslagen. In 1988 maakte hij het carnavalsnummer 'Geef me hoop Jomanda'. Met dat liedje trad hij veel op en verdiende hij naar eigen zeggen ook een hoop geld.

Na het gelach aan tafel wil Van der Gijp wel nog zeggen dat hij het ontzettend kan waarderen dat Lili Genee zo achter haar man staat. "Was gisteren bij Feyenoord, wel lief van haar. Ze was speciaal met de auto gegaan om naar hem te komen kijken, want hij moest nog een soundcheck doen natuurlijk. Zo goed is dat hè."

Tweede carrière van Wilfred Genee

Genee staat bekend als presentator, maar is ook bezig met een tweede carrière als zanger. Zo bracht hij al meerdere nummers zoals 'Koekoek' en 'Zo Maar een Avond in de Kroeg' uit. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf in het muziekwezen genaamd Showbird, waarmee hij samen met partners optredens regelt voor artiesten. Daarnaast zingt hij dus zelf ook erg graag en dat liet hij meermaals zien. Bijvoorbeeld dus bij de concerten van Snollebollekes in de Arnhemse Gelredome.