FC Utrecht-trainer Ron Jans is niet blij met een oud filmpje van hemzelf dat viraal is gegaan door de populaire YouTube-groep 'De Bankzitters'. Maar bij Vandaag Inside kenden Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp geen genade voor de geliefde Eredivisie-trainer. Een door Jans vervloekt filmpje werd keer op keer herhaald.

Jans staat bekend om zijn grappige quotes en filmpjes, maar dat hij nu viraal gaat met oude uitspraken in zijn tijd als trainer van toenmalig bekerwinnaar PEC Zwolle, vindt hij 'helemaal niet leuk'. Dat zei hij dinsdag in de podcast 'De Strijd' bij AD Utrecht. "Hey Ronnie, doe eens het Ron Jans-dansje. Keukenrol, keukenrol”, doet Jans de jongeren na. "Gisteren was er eentje en die was al in de 20. Toen was ik in een platenzaak en toen riep hij: ‘Hey Ron Jans, keukenrol!’. En dat keukenrol heb ik nu al tienduizend keer gehoord. En dat vind ik helemaal niet leuk.”

'Dan is het direct klaar'

Bankzitter Matty pakte een oud filmpje op waarin Jans een boodschappenlijst voorleest met daarin tips voor mensen om de Voedselbank te steunen. Die video wordt massaal bekeken en Jans zelf krijgt er dus last van. "Als mijn kinderen tegen een volwassene keukenrol zouden zeggen, nee, dat is niet hoe ik met mensen omga. Ik ben daar zo vaak mee geconfronteerd. Als kinderen om een handtekening vragen en ze zeggen keukenrol, dan is het ook direct klaar.” Maar dat had hij beter niet kunnen zeggen, bleek dinsdagavond tijdens Vandaag Inside.

'Het is een grapje joh'

Na de woorden uitgezonden te hebben van een geïrriteerde Jans besloot de redactie in samenwerking met presentator Wilfred Genee en oud-topvoetballer René van der Gijp om 'Ron Jans, keukenrol' tientallen keren te herhalen. Het werd zodoende ontzettend flauw en vooral bargast Merel Ek vond het heel erg grappig en lachte de tranen in haar ogen. Ook na de reclame ging het verder. Jans zelf zal het niet waarderen, maar volgens Gijp moet hij er niet te zwaar aan tillen. "Het is een grapje joh", giert hij het uit. Het 'Ron Jans, keukenrol' was zelfs de afsluiter van de uitzending.