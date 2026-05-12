Fred Rutten zal niet debuteren op het WK voetbal. De Nederlandse trainer koos eieren voor zijn geld nadat er in de media geluiden kwamen dat de spelersgroep van Curaçao liever Dick Advocaat als bondscoach had. Maandag stapte Rutten op, dinsdag volgde Advocaat hem op. Toch is er medelijden met eerstgenoemde.

Advocaat loodste Curaçao samen met Cor Pot voor het eerst naar het WK voetbal. In februari legde hij zijn taken neer, om voor zijn zieke dochter te zorgen. Rutten werd aangesteld en onder zijn leiding gingen twee oefenwedstrijden in maart verloren. Vorige week kwam de storm op gang toen Johan Derksen de wereld in slingerde dat spelers van Curaçao liever Advocaat hadden.

In eerste instantie hield de Curaçaose voetbalbond voet bij stuk. Ze stonden achter Rutten. Maar de afgelopen dagen hakte hij na een hectische week de knoop door om zelf op te stappen. In zijn kielzog vertrok ook perschef Kees Jansma, die onder Advocaat naar het eiland was gekomen. Dinsdag werd bekend dat de 78-jarige oefenmeester als bondscoach naar het WK gaat.

Medeleven met Fred Rutten

Ver voor de saga werd HNM de Podcast opgenomen. Daarin nam Noa Vahle het op voor Rutten. "Aan de ene kant begrijp ik de bond wel. Want je stelt iemand aan en dan moet je hem nu eruit gooien om Dick terug te brengen. Maar dat daargelaten. Als ik Fred Rutten was en zou weten dat die spelers mij niet wilden, dan had ik gezegd: 'De groeten, zoek het uit.' Dat is toch heel gek?", sprak ze.

Vahle wees naar een soortgelijke situatie bij Ruud van Nistelrooij in 2023. Toen hij aan het einde van het seizoen lucht kreeg dat een deel van de PSV-spelers het niet in hem zag zitten, besloot hij zelf op te stappen. Dat gebeurde bij Rutten uiteindelijk dus ook.

'Walgelijke en verwerpelijke situatie'

Gilbert Martina, de voorzitter van de voetbalbond van Curaçao, sprak dinsdag op de persconferentie van een 'walgelijke en verwerpelijke situatie'. Er zijn volgens hem in de Nederlandse pers in de afgelopen week zaken naar buiten gebracht, over de positie van de spelers ten opzichte van bondscoach Fred Rutten, die niet kloppen.

"Nadat bekend werd dat Advocaats dochter beter was, is een hele negatieve campagne gestart in de pers waarbij Rutten in een kwaad daglicht werd gesteld", zei Martina. "Spelers hebben die negatieve uitlatingen ontkend."

