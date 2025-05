Johan Derksen keert zich tegen 'de vrouwelijke Johan Derksen': 'Ik was blij dat die mevrouw gestopt was'

Terwijl het tv-programma Vandaag Inside een lente- en zomerstop houdt, heeft Johan Derksen er geen moeite mee om op andere manieren zijn ongezouten mening te geven. Bijvoorbeeld in zijn podcast met voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers.

In 'Groeten uit Grollo' bespreken de voormalig hoofdredacteur van het voetbalblad Voetbal International en de voormalig baas van de motorclub alles wat hen interesseert. Een van de voortdurende doelwitten van Derksen zijn collega's in de mediawereld. En ditmaal moet roddelkoningin Yvonne Coldeweier eraan geloven.

Yvonne Coldeweier

Derksen reageert op de bekendmaking van tv-productiehuis Talpa Network dat Coldeweier een contract heeft gekregen voor een programma bij Net5. Het wordt een show over roddels, lifestyle en media. Coldeweier beheerde jarenlang op Instagram een account waarin 'juice', oftewel roddels, over vooral bekende Nederlanders werden verspreid.

Johan Derksen deelt pikant verhaal over ex-international: ‘Zo is hij aan een vrouw gekomen’ Als Johan Derksen op de praatstoel zit, dan vliegen de anekdotes gegarandeerd uit zijn mond. En daarbij kent de oud-voetballer die voorlopig pauze heeft van Vandaag Inside weinig grenzen. Een verhaal dat achter de schermen aan de nationale brombeer is verteld, kan zomaar de wereld in worden geslingerd.

'Wie het bed deelt met wie'

Het idee vanuit Talpa schijnt te zijn dat Coldeweier, die zich sinds vorig jaar op Instagram vooral richt op haar eigen leven en haar modewinkeltje, bij Net5 'de vrouwelijke Johan Derksen' moet worden. Dat gaat volgens Derksen echt niet gebeuren. "Nu interesseert het mij geen hol wie mij opvolgt, want dan ben je toch weg", zo begint De Snor.

"Maar ik zie in Coldeweijer niet mijn opvolger. Zij heeft alleen maar met haar berichtgeving, zonder het te checken, huwelijken kapotgemaakt en mensen in diskrediet gebracht. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in wie het bed deelt met wie dan ook."

Johan Derksen openhartig over financiële situatie: 'Toen ik stopte, had ik geen cent overgehouden' Johan Derksen heeft een boekje opengedaan over zijn verdiensten tijdens zijn voetbalcarrière. De 76-jarige tv-persoonlijkheid stond in een totaal andere tijd op het veld, waarin de salarissen niet te vergelijken zijn met die van nu. "Maar ik heb wel plezier gehad."

Juicefiguren

Derksen kan zich sowieso niet vinden in de keus vanuit Talpa om een platform te bieden aan Coldeweijer. "Als er nou één familie in Nederland onder vuur gelegen heeft bij dit soort juicefiguren, dan was het de familie De Mol", aldus Derksen.

"Hij wil dus een zender als Net5 een beetje opwaarderen en dan haalt hij dat meisje binnen. Ja, het is zijn beleid hoor en hij betaalt haar ook, maar ik vind het kwalijk. Ik was blij dat die mevrouw gestopt was, want ik vind al die juice-uitzendingen beledigend en een schending van de privacy."

Vermeende vriendin van tennisser Tallon Griekspoor reageert op ontwikkelingen in Parijs: 'Ik ben afgeschreven' Tallon Griekspoor speelt zaterdag op Roland Garros in de derde ronde tegen Ethan Quinn. Grote kans dat de vermeende nieuwe vriendin van 'Grieki' in zijn spelersbox zit: de Russische tennisster Anastasia Potapova. De nummer 37 van de WTA-ranking is erg druk op social media.

Wilfred Genee

In de weken dat Vandaag Inside ontbreekt bij zender SBS6, is De Oranjezomer wel present. Donderdag was VI-presentator Wilfred Genee daar te gast. Johnny de Mol, presentator van De Oranjezomer, opende na het optreden van Genee de show met: "Dankjewel Wilfred! Johan Derksen belt mij twee keer per dag, heb jij hem nog gesproken?" Genee hapte meteen: "Ik spreek hem nooit, dat weet je. Johan en ik hebben totaal geen contact."