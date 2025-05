Johan Derksen openhartig over financiële situatie: 'Toen ik stopte, had ik geen cent overgehouden'

Johan Derksen heeft een boekje opengedaan over zijn verdiensten tijdens zijn voetbalcarrière. De 76-jarige tv-persoonlijkheid stond in een totaal andere tijd op het veld, waarin de salarissen niet te vergelijken zijn met die van nu. "Maar ik heb wel plezier gehad."

Derksen speelde als linksback en maakte in 1968 zijn profdebuut bij SC Cambuur. Daarna speelde hij nog bij SC Veendam, HFC Haarlem, SV Meppen en MVV, waar hij in 1977 zijn voetbalcarrière beëindigde. In de podcast Route 64 vertelt het vaste gezicht van Vandaag Inside over die tijd.

Johan Derksen veegt de vloer aan met oude liefde: 'Ik ben er helemaal klaar mee' Johan Derksen was jarenlang werkzaam voor Voetbal International en reisde voor zijn werk naar meerdere WK's en EK's. De oud-voetballer stopte in 2013 bij het weekblad en hoewel hij wel nog regelmatig op televisie over voetbal praat, onthult hij nu dat hij het helemaal gehad heeft met zijn oude liefde.

Het gesprek begint na een opmerking van Henk Kuipers, de goede vriend van Derksen met wie hij de podcast maakt. "Ik dacht altijd dat je alleen in de eerste divisie had gespeeld, maar zat ook veertien wedstrijden in de Eredivisie", zegt Kuipers.

Dat bevestigt Derksen. "Ik ben toen halverwege het seizoen naar Haarlem gekomen om ze te redden in de Eredivisie, maar dat is niet gelukt moet ik eerlijk zeggen." Hij scoorde slechts één keer bij de club. "Een fantastisch doelpunt, tegen Wageningen. Het zal geen toeval zijn dat die club uit het betaald voetbal is verdwenen."

Geld

Zijn toenmalige trainer deed er alles aan om het team te motiveren. Zo kregen ze de mooiste tenues en werden er geldbedragen uitgeloofd. "Ik weet nog wel dat er briefjes van vijf gepresenteerd werden", vertelt Derksen. "Dan was hij naar een bank geweest en had hij voor iedereen zo'n stapel vijfjes gehaald. Dan zei hij: 'Kijk, die zijn voor jullie als je wint'."

Vaste gast bij Vandaag Inside stopt voorlopig met tv: 'Dat was hem dan' Vandaag Inside is vanaf vandaag officieel niet meer op de buis vanwege de zomerstop van het programma. Johnny de Mol neemt het over met De Oranjezomer. Echter zal een vaste gast van Vandaag Inside voorlopig ook niet op tv zijn: Merel Ek.

Toch is de oud-voetballer niet rijk geworden van zijn sportcarrière. "Ik heb het twaalf jaar gedaan en ontzettend veel lol gehad. Toen ik stopte was ik 28 en had ik geen cent overgehouden, maar ik had ook geen schulden. Ik had twaalf jaar plezier gehad."

Nieuwe generatie

In de huidige voetbalwereld is dat heel anders volgens de bromsnor. "Nu zijn ze allemaal op hun 21e miljonair. Ze lopen met koptelefoons op om zich van de buitenwereld af te sluiten. Er wordt niet meer gekaart in de bus, maar ze kijken TikTok-filmpjes... Ik zie niet meer het plezier in voetbal. Terwijl het in principe een heel leuk spelletje is."

"Als je geen plezier aan voetbal beleeft, kun je nooit optimaal presteren", besluit Derksen. "En als je het alleen maar voor het geld doet, dan moet je ermee stoppen", vindt Kuipers.

Tophandbalster Estavana Polman schaamt zich meteen kapot bij eerste aflevering De Oranjezomer: 'Oh god' De Oranjezomer verving Vandaag Inside vanaf maandagavond en opende met een gênant moment voor Estavana Polman. De tophandbalster zat aan tafel bij presentator Johnny de Mol en moest het ontgelden.

Na zijn voetbalcarrière werd Derksen journalist bij Voetbal International. Sinds 2000 was hij daar hoofdredacteur. Inmiddels is hij met René van der Gijp en Wilfred Genee al jaren op televisie te zien bij VI en hoeft hij zich over zijn financiële situatie geen zorgen meer te maken.