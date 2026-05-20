Johan Derksen zit inmiddels al zolang in de televisiewereld, dat hij weet hoe het spelletje werkt. Met zijn opmerkingen die tegen de randen van het acceptabele aanschuren en soms er overheen gaan, haalt hij bij Vandaag Inside de headlines. Nu moet hij weer eens incasseren van tv-expert Angela de Jong.

Zij haakt in haar column in het Algemeen Dagblad in op een discussie die Derksen dinsdagavond op televisie voerde over verkrachting. Wat hij daarover zei, liet De Jong flink schrikken. Ze besloot om haar column eraan te besteden. 'Wie dacht dat Johan Derksen na eerdere misselijkmakende uitspraken over vrouwen niet dieper kon zakken, heeft het mis', schrijft ze.

Married at first sight

De Jong doelt op uitspraken van Derksen over de Engelse versie van Married at first sight. Daar waren een aantal deelnemende vrouwen aan het liefdesprogramma in de openbaarheid getreden met hun relaas dat ze verkracht zijn door hun echtgenoot. Volgens de oud-voetballer van onder meer Veendam en ex-hoofdredacteur van Voetbal International 'konden ze helemaal niet verkracht zijn', omdat ze in een huwelijk zaten.

'Voor alle lezers die net als Johan halsstarrig het slachtoffer de schuld willen geven: nee, die vrouwen vragen er niet om, ook niet als ze meedoen aan zo’n idioot programma als MAFS. Dat is hetzelfde als zeggen ‘maar ze droeg ook een kort rokje’ of ‘waarom fietste ze daar dan ook in haar eentje’. Verkrachting is nooit de schuld van de vrouw', neemt De Jong het op voor slachtoffers van verkrachting.

'Gelukkig was Wilfred Genee er razendsnel bij'

'Vaak is tegenspraak bij Vandaag Inside ver te zoeken. De grote ster stelt dat niet op prijs. Maar gelukkig was Wilfred Genee er razendsnel bij om Johan te corrigeren, geholpen door Merel Ek. Niet dat Johan daarop ruiterlijk toegaf dat hij fout zat. Hij bleef er met veel woorden omheen draaien. Zoals altijd. Wel anderen de maat nemen als ze iets verkeerds zeggen, maar te klein zijn om de hand in eigen boezem te steken.'

Ze sluit af met een harde boodschap richting het markante figuur van VI. 'Ik wist niet dat het mogelijk was. Maar de man die stelselmatig daders van grensoverschrijdend gedrag verdedigt en vrouwelijke slachtoffers een trap nageeft, die op tv vertelde hoe hij een kaars in een slapende vrouw stak, slaagde er dinsdagavond in om nóg wat dieper te zinken.'

