Rafael van der Vaart staat bekend als de goedlachse analyticus met scherpe meningen, maar in de nieuwe podcast Wes & Raf laat de oud-topvoetballer ook een heel andere kant van zichzelf zien. De voormalig Oranje-international raakt zichtbaar geëmotioneerd als hij samen met Wesley Sneijder terugblikt op hun bijzondere carrière. "Ik begin bijna te janken", bekent Van der Vaart direct.

De eerste aflevering begint direct met een flinke dosis sentiment. Presentator Wytse van der Goot schetst het verhaal van de twee oud-voetballers. "Ze komen allebei van de straat, met een uitzonderlijk talent aan de bal. Vanuit de volkswijk en het woonwagenkamp naar de jeugdopleiding van het prestigeuze Ajax, waar ze met kop en schouders boven de rest uitstaken. In moordend tempo naar het eerste elftal en uiteindelijk samen bij het koninklijke Real Madrid. Samen in Oranje én in een WK-finale. Dit zijn Wes en Raf", opent Van der Goot.

Geraakt door mooie woorden

Die woorden komen hard binnen bij Van der Vaart. De voormalig middenvelder moet lachen, maar kan zijn emoties nauwelijks verbergen. "Ik begin bijna te janken", reageert hij na het horen van de openingswoorden. "Je wordt toch even snel teruggenomen in die mooie tijd. Dan overdrijf ik niet, maar zulke dingen pakken me altijd héél snel. Ik ben een emotioneel wrak, wordt bij mij thuis altijd gezegd."

Sneijder begrijpt precies wat zijn oud-teamgenoot bedoelt. De recordinternational van Oranje merkt dat hij met het ouder worden steeds emotioneler wordt, zelfs bij momenten die niets met voetbal te maken hebben. "Dat heb ik ook", verklapt de oud-topvoetballer. "Ik word nu van de gekste dingen emotioneel, zelfs als iemand ergens zijn ziel en zaligheid in stopt en uiteindelijk een prijs wint. Dan breek ik al. Dat vind ik geweldig."

Van der Vaart zelfs emotioneel van Djokovic

Van der Vaart geeft vervolgens een opvallend voorbeeld van een moment waarop hij het moeilijk droog houdt. "Bijvoorbeeld bij zo’n tennistoernooi, als iemand dan verliest en dan zó respectvol blijft. Djokovic kan dat fantastisch, dan ben ik gewoon aan het janken. Dat vind ik echt geweldig, misschien omdat ik ook heel vaak verloren heb", grapt Van der Vaart. Met die opmerking zorgt hij voor hard gelach aan tafel. Toch is duidelijk dat de herinneringen aan hun gezamenlijke carrière bij Ajax, Oranje en Real Madrid nog altijd veel losmaken bij zowel Van der Vaart als Sneijder.

