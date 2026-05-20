Elis Ligtlee heeft een emotionele update gedeeld over haar zware medische traject. De voormalig baanwielrenster, die in 2016 olympisch goud pakte in Rio de Janeiro, ondergaat momenteel bestralingen vanwege kanker. Hoewel de behandelingen lichamelijk redelijk verlopen, hakt het mentaal er soms flink in.

De 31-jarige Ligtlee deelt - zoals wel vaker - op Instagram openhartig hoe moeilijk de afgelopen periode voor haar is geweest. "Soms denk ik echt: het gaat eigenlijk best goed", begint ze haar post, die ze de titel Ook de moeilijke dagen tellen mee... geeft. Toch merkt ze dat de terugkeer naar het ziekenhuisleven veel emoties oproept.

"Je wilt eigenlijk zo graag afstand nemen van die medische wereld", legt de olympisch kampioene uit. "Ik merkte aan mezelf dat het er even niet lekker in zat. Prikkelbaar, emotioneel, snel overprikkeld."

Moeilijke dagen

"Afgelopen vrijdag was denk ik gewoon even de druppel." Ligtlee was een paar dagen alleen met haar kinderen en kreeg het mentaal zwaar. "Het was zo’n dag waarop alles mis leek te gaan. Echt alles", schrijft ze. Juist doordat ze zich al kwetsbaar voelde, kwamen kleine dingen extra hard binnen. "Ik merkte dat ik om de kleinste dingen kon huilen. Dan zit je 's avonds op de bank en ga je nadenken. Veel nadenken. Volgens Ligtlee hoort dat ook bij het proces waar ze momenteel doorheen gaat. "Het is ook gewoon niet niks allemaal."

Steun van haar man

De oud-topsporter vertelt dat de steun van haar man Emmo Elshof veel voor haar betekent. Na een paar dagen kwam hij weer thuis en dat gaf rust. "Gewoon even iemand naast je hebben bij wie je alles kwijt kunt en die begrijpt wat er allemaal gebeurt. Dat maakt echt een wereld van verschil."

Toch merkt Ligtlee dat haar energie sterk kan wisselen. "De ene week denk je: ik kan de wereld aan. En de andere week voelt alles gewoon even zwaarder."

Aftellen richting het einde

Ondanks de moeilijke momenten klinkt er ook hoop door in haar bericht. Ligtlee heeft inmiddels haar tiende bestraling achter de rug en hoeft er nog maar vijf. "Het begint nu echt aftellen te worden", schrijft ze positief.

