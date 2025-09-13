Johan Derksen heeft een opvallende liefdesverklaring ontvangen van een bekende vrouw. De oud-voetballer noemde haar al een 'een beest' aan tafel bij Vandaag Inside. De gevoelens blijken wederzijds: "Johan, love you."

Het gaat om B&B Vol Liefde-deelneemster Ingrid, die de afgelopen weken te zien was in het programma. Ze ging op het Griekse eiland Lesbos op zoek naar de liefde, maar kon haar droomman daar niet vinden.

Inmiddels is ze weer terug in Nederland, waar ze werkt als kapster en krijgt ze veel reacties op haar deelname. Ook Derksen keek het programma en gaf zijn mening over Ingrid bij VI. "Ik had al heel snel een zwak voor Ingrid. Echt een beest is dat, echt een schat", waren zijn woorden.

'Oprecht en eerlijk'

Een groot compliment, vindt Ingrid. "Ohhhh, Johan", reageert ze bij Shownieuws. "Maar die is leuk! Ik zei al toen ik mee ging doen aan B&B Vol Liefde, nog voordat er uitzendingen waren… die gaat mij leuk vinden. Want hij houdt van recht voor de raap en van oprecht en eerlijk."

"Ik vond het zó leuk, want ik had het echt durven wedden, ik wist het." Ze zou de bromsnor dan ook graag eens ontmoeten. "Laat mij maar eens bij Johan aan tafel zitten, dan worden wij de beste maatjes."

Negatieve reacties

Ingrid kreeg helaas ook negatieve reacties op haar deelname aan het programma. Ze haalde onlangs nog uit naar Privé, dat publiceerde dat Ingrid dol zou zijn op getrouwde mannen en aandacht. "Daar was werkelijk ieder woord van gelogen.”

“Ik deed het met heel het eiland, ik viel iedere dag ladderzat uit een kroeg… Nog niet één goed woord. Dat ze dat er zomaar klakkeloos in durven te zetten én mogen zetten", ze overweegt zelfs juridische stappen vanwege die aantijgingen.

Dankzij de woorden van de VI-goeroe kan ze de kritiek naast zich neer leggen. "Laat ze maar lullen, als jij bij Johan Derksen hoog staat, dan heb je het ver geschopt! Dus Johan, love you!" besluit ze met een kus richting de camera.