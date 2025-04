Johan Derksen maakt bizarre vergelijking tussen vrouwen en honden: 'Wat is dit nu weer?'

Johan Derksen zoekt altijd de randjes op in Vandaag Inside en de uitzending van donderdag vormde daar geen uitzondering op. De oud-voetballer had een artikel gelezen dat het niet fris is om met een hond in bed te slapen en daar had hij het nodige over te vertellen. Dat leidde tot hilariteit bij de andere mensen in de studio, terwijl presentator Wilfred Genee zijn oren niet geloofde.

"Ik heb dat rapport gelezen van een arts die niets nieuws verteld", opent Derksen direct de aanval. Hij heeft zelf ook een viervoeter genaamd Cuby en dus ligt het onderwerp hem na aan het hart.

Het dier is vernoemd naar zanger Harry Muskee van de groep Cuby & the Blizzards, waar Derksen een aantal jaar de manager van was. Voor Derksen is het geen enkel probleem dat Cuby 's nachts naast hem ligt: "Een hond in bed is heel erg vies, maar die van mij ligt al dertien jaar in bed."

'Vrouwen hebben ook hele vieze poep'

Derksen maakt vervolgens gehakt van de redenatie, maar zorgt ook voor totale verbazing in de studio: "Dan zegt die man: honden hebben hele vieze poep. Dat geloof ik graag, maar ik heb na drie huwelijken ook enige ervaring. Vrouwen hebben ook hele vieze poep, maar daar ligt ook iedereen mee in bed."

"Wat is dit nou weer?", reageert presentator Wilfred Genee terwijl het publiek en tafelgasten René van der Gijp en Renske Leijten volledig in een deuk liggen. Derksen is in en schijtlollige bui en besluit er nog een schepje bovenop te gooien. "Honden schijnen wormen te hebben, maar ik sluit niet uit...", vertelt hij voordat Genee ingrijpt. "Ze kijkt weer eens niet, hè?", doelt hij op de vrouw van Derksen.

Lintworm

Van der Gijp grijpt zijn kans en doet ook nog een duit in het zakje: "Als jij wormpjes ziet lopen, denk je: van wie is dat?" Derksen kan dat alleen maar bevestigen: "Mijn vrouw eet de hele dag en heeft haar hele leven al maatje 36. Ik denk altijd dat ze een lintworm heeft. Ik hou het altijd in de gaten."