Johan Derksen doet opvallende bekentenis over zijn verleden: 'Dat was nog het netste incident'

Johan Derksen is er niet vies van om voor wat ophef te zorgen met uitspraken in Vandaag Inside, maar door eerdere incidenten is hij wel wat meer op zijn hoede om over zijn verleden te praten. Toch deed hij in de uitzending van dinsdag weer een opvallende uitspraak.

Derksen werd in het programma gevraagd naar zijn verleden als voetballer, maar daar heeft hij weinig trek in: "Na het incident met de kaars praat ik niet meer over mijn verleden." Hij laat zich vervolgens echter toch weer verleiden tot een opvallende uitspraak: "Dat was nog het netste incident dat ik verteld heb."

Als presentator Wilfred Genee wil weten wat hij dan nog meer heeft gedaan, antwoordt Derksen cynisch: "Ik had een hele gereedschapskist mee." Op kenmerkende wijze nuanceert hij dat daarna weer: "Nee, ik heb altijd mijn tong bij me en daar red ik me al 75 jaar mee."

Kaarsincident

De oud-voetballer kwam in 2022 in opspraak toen hij tijdens een uitzending vertelde dat hij een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Het incident zou zich ruim vijftig jaar geleden hebben voorgedaan. Derksen zwakte het verhaal later af door te zeggen dat hij de kaars alleen tussen haar benen had gestopt en haar er dus niet mee gepenetreerd had.

De oud-voetballer was enige tijd afwezig na het incident en het was ook enige tijd onzeker of hij wel verder zou gaan bij het programma, maar zoals wel vaker schoof hij uiteindelijk gewoon weer aan. Later vertelde Derksen dat hij door het incident veel vrienden is kwijtgeraakt.

Memphis Depay

De voetbalcarrière van Derksen kwam ter sprake door het relletje rond Memphis Depay in Brazilië. De Oranje-international ging tijdens een wedstrijd op de bal staan en de Braziliaanse voetbalbond besloot vervolgens dat spelers voortaan een gele kaart krijgen als ze dat doen.

Memphis snapte daar helemaal niets van, maar hij moet blij zijn dat hij het niet tegen Derksen deed. "Als ik back geweest was, had hij deze truc niet nog een keer herhaald." Toch steekt hij Depay wel nog een hart onder de riem: "Het is kinderachtig. Spelers die trucjes uithalen zijn wel de mensen waarvoor je naar het stadion gaat."