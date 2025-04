'Ontzettende lul' Wilfred Genee neemt Johan Derksen live op tv in de maling: 'Ongelofelijk'

Johan Derksen werd dinsdagavond slachtoffer van een hele simpele, maar toch perfecte 1 april-grap. De snor van kon live bij Vandaag Inside niet geloven dat hij in het geintje van presentator Wilfred Genee trapte.

Genee zette de grap perfect op. Hij vroeg nonchalant of de visagie iets met de snor van Derksen gedaan had. "Is er iets raars met mijn snor? Dat klinkt heel verdacht." De presentator houdt zijn lachen goed in en dringt erop aan dat de voormalig hoofdredacteur van voetbalblad Voetbal International 'iets geks' weghaalt bij zijn snor. Terwijl de 76-jarige Derksen in zijn snor wrijft, schiet Genee in de lach en roept hij '1 april'.

'Ontzettende lul'

De hele studio moest hard lachen. Bargast Merel Ek sloeg zelfs de handen voor haar gezicht. "Ongelofelijk, hij trapt er gewoon nog steeds in, hoe vaak wij dit al gedaan hebben", lacht Genee hardop. Derksen kan het geintje wel waarderen. "Ontzettende lul", zei hij lachend. "Een paar jaar geleden stonden we ook ooit ergens en zei hij dat mijn veters loszaten. Ik weer kijken..." Genee haalt nog een filmpje van 15 jaar geleden naar boven, waarin hij dezelfde grap maakt en ook toen slaagde. "Dat was voordat ik mijn haar verfde."

'Hij vindt zichzelf zo leuk'

Vervolgens lacht hij zelf het hardst om zijn eigen opmerking en daar moet René van der Gijp weer om schateren. "Hij vindt zichzelf zo leuk hè", grinnikt hij. De rest van de uitzending van Vandaag Inside dinsdag was vooral politiek gericht. Staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) van Justitie en Veiligheid was te gast en had in Derksen een groot fan naast zich zitten. Na afloop waren hij en Van der Gijp lovend over haar. "De meest open politicus die hier ooit heeft gezeten."

Bekijk hieronder de geslaagde grap: