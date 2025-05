Johan Derksen onder de indruk van 'juffrouw' Arne Slot: 'Het was geen toeval'

Johan Derksen heeft zijn bewondering uitgesproken over Liverpool-trainer Arne Slot. Slot werd dit seizoen overtuigend landskampioen van Engeland, terwijl hij zelf maar een karige voetbalcarrière beleefde. "Die jongen is een geboren trainer."

Vandaag Inside-gezicht Derksen gaat al bijna zestig jaar mee in de voetballerij, nog voordat Slot überhaupt geboren was. In Route 64, een nieuwe podcast van ex-motorclubleider Henk Kuipers, geeft Derksen de trainer een groot compliment.

'Juffrouw Slot'

"Die jongen is een geboren trainer. Dat wisten we ook niet, want het was helemaal niet zo'n leuke voetballer. Het was een technisch begaafde voetballer, maar ze noemden hem Juffrouw Slot omdat hij nog nooit een tackle had gewonnen. Het was een speler van PEC en van NAC en van Sparta. En dan weet je het wel, dan hebben ze zo'n beetje mijn niveau."

Derksen voetbalde zelf voor clubs als Go Ahead Eagles, Cambuur, Veendam en Haarlem. Slot stopte in 2013 met voetbal en maakte zijn eerste stappen in het trainerschap. "Die jongen werd hulptrainer bij Cambuur. Toen kwamen er alleen maar goede berichten, dat die jongen zo goed functioneerde. Toen dacht ik van ja het zal wel. Maar toen werd hij hulptrainer bij AZ en bleven die berichten komen."

Geen toeval

Slot werd aangesteld als hoofdtrainer van AZ en opnieuw presteerde hij goed. "En bij Feyenoord deed hij het werkelijk fantastisch. Het was geen toeval."

"En nu gaat hij naar Liverpool waar hij een Duitse toptrainer opvolgt, wat niet makkelijk is. Hij heeft bijna niets gekocht, hij is met de spelers doorgegaan die er al waren. En hij maakt Liverpool kampioen. En die jongen speelt meteen beter Engels dan Van Gaal en die jongen van Twente (Erik ten Hag, red.) ooit hebben gedaan."

"Hij irriteert niet, maar het is natuurlijk een vrij saaie blikken dominee. Hij zal ongetwijfeld CDA stemmen. Het is geen jongen waar je gekke uitspraken van moet verwachten, maar oefent zijn vak uit en dat doet hij fantastisch."

