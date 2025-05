Arne Slot schrijft geschiedenis met Liverpool, maar waarschuwt: 'Volgend jaar wordt nóg zwaarder'

Arne Slot heeft het geflikt: in zijn eerste seizoen bij Liverpool is de Nederlandse coach direct kampioen van Engeland geworden. De titel werd eerder al binnengehaald, maar zondag kreeg Liverpool pas officieel de Premier League-beker uitgereikt op Anfield. Terwijl het stadion feest vierde, keek Slot al vooruit: "Volgend jaar wordt nóg zwaarder."

De laatste wedstrijd van het seizoen eindigde in 1-1 tegen Crystal Palace, maar Slot was nog steeds onder de indruk van de mentaliteit van zijn ploeg. "Wederom een bijzondere dag", begon hij na afloop. "Natuurlijk met minder spanning dan vier weken geleden, toen we móesten winnen om de titel te pakken. Nu wisten we dat de titel binnen was."

Toch bleef Liverpool strijden. Zelfs met tien man, nadat Ryan Gravenberch dankzij een rode kaart het veld moest verlaten. "De energie in het stadion, het gejuich van de fans, de manier waarop de wedstrijd in het laatste half uur verliep, met tien man verder spelen en dan de fantastische reactie van de spelers én de fans die leidde tot een verdiende gelijkmaker. We verdienden die echt. Deze spelers en deze fans haten verliezen, ze willen niet verliezen, en dat hebben we vandaag weer laten zien", klonk de Nederlandse trainer trots.

'Onze fans zijn briljant'

Slot nam na afloop uitgebreid de tijd om het publiek te prijzen en in het bijzonder hun steun aan Trent Alexander-Arnold. De rechtsback vertrekt transfervrij naar Real Madrid en kreeg bij zijn laatste optreden op Anfield zowel applaus als gefluit te verduren. "Ik denk dat de woorden 'briljant' en onze fans hand in hand gaan", zei Slot. "Hoe ze waren voor, tijdens én na de wedstrijd tegen Tottenham, en ook vandaag weer. Dat zie je bijna nergens. Ze zijn het hele seizoen al briljant geweest en dat lieten ze ook zien voor Trent."

De trainer had ook warme woorden over voor de afzwaaiende verdediger zelf. "Misschien hielp ook de geweldige eerste helft die hij speelde. De passes die hij gaf… daar kun je zo een compilatie van drie, vier minuten van maken. De bal op Darwin Núñez was echt next level", klonk Slot lovend over Alexander-Arnold.

'Ik hoop dat de honger groot blijft'

Terwijl het kampioensfeest losbarstte op Anfield, keek Slot alweer vooruit. "Ik hoop dat de honger groot is", zei hij met zijn blik op volgend seizoen. "Maar dat zullen we zien als de voorbereiding begint", stelt Slot. Volgens de coach hebben sommige spelers al vaker bewezen dat ze jaar in, jaar uit kunnen presteren. "Anderen hebben nu hun eerste prijs gepakt en moeten laten zien dat ze dezelfde mentaliteit hebben als de winnaars van eerdere jaren."

Dat herhalen van succes wordt volgens Slot geen eenvoudige opgave. "Het was dit seizoen al erg moeilijk", aldus de succesvolle opvolger van Jürgen Klopp, die ook aanwezig was bij het kampioensfeest. "Volgend seizoen wordt het waarschijnlijk net zo moeilijk of zelfs moeilijker, omdat de club waarmee we hebben gestreden altijd veel geld investeert. Dat zullen ze deze zomer ook weer doen."

