Met het WK voetbal voor de deur staan de Nederlandse topspelers in het middelpunt van de belangstelling, maar dat gaat lang niet altijd over hun kwaliteiten op het veld. Lale Gül, de bekende schrijfster en opiniemaakster, spreekt openhartig over haar liefdesleven en geeft eerlijk toe wel oren te hebben naar een aantal voetballende landgenoten.

Gül maakt geen geheim van haar dromen in de volledig in het donker opgenomen podcast Lightless Lounge. Ze bespreekt daarin met Nikkie de Jager en Wes van Os wat 'haar type' is. Nadat ze eerst toegeeft onder meer Jan Smit en Humberto Tan aantrekkelijke mannen te vinden, komen er voetballers ter sprake.

Gek van Virgil van Dijk

Gül stelt dol te zijn op een aantal Oranje-internationals. "Ik ben eigenlijk helemaal weg van de Nederlandse voetballers. Ik maak natuurlijk geen kans, want heel Nederland staat voor ze in de rij. Maar ik vind ze wel écht hot hoor, die Virgil van Dijk."

De Jager en Van Os willen het onderwerp maar al te graag verder behandelen, maar dan blijkt dat Gül niet enorm bekend is met de namen van alle Oranje-internationals. "Je hebt volgens mij Denzel Dumfries, Xavi Simons. Noa Lang heeft te veel tattoos, die heeft een te erg Marokkaans accent. En Memphis Depay natuurlijk, dat vind ik allemaal leuk om te zien. Ik weet niet of ze inhoud hebben..."

Alleen nog onbekende mannen

Niet geheel onbelangrijk: Van Dijk, Lang en Dumfries hebben allemaal een partner. Vooralsnog is er geen sprake van een avontuurtje van Gül met een topvoetballer. "Ik heb tot nog toe altijd onbekende mannen gedate, voor het verhaal zou ik het leuk vinden als ik ook eens iets met een bekende man krijg. Het hoeft niet de rest van mijn leven stand te houden, daar geloof ik toch niet in." Voor de zekerheid geeft ze mannen wat advies: "Je moet wel gewoon voor mij gaan, ik wil wel gewoon nummer één zijn."

Demi de Boer

Toevallig maakt Gül in de podcast bekend dat er een date in de pijpleiding zat. Ze kreeg van Ronnie Flex de vraag om samen een hapje te gaan eten. De rapper had een relatie met Demi de Boer, de dochter van oud-topvoetballer Ronald de Boer, en kreeg samen met haar een kind. De relatie sneuvelde echter enkele jaren geleden. Gül bevestigde later aan RTL Boulevard dat de date inderdaad heeft plaatsgevonden.

