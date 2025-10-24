De talkshow Vandaag Inside haalt ook dit seizoen solide kijkcijfers. Donderdag begon het SBS-programma later dan gebruikelijk. Een dipje in de belangstelling leverde dat niet op − integendeel zelfs.

Meestal trekt het programma zo tussen de 900 duizend en 1 miljoen bezoekers aan. Donderdag schoven presentator Wilfred Genee en vaste gasten (plus oud-voetballers) Renè van der Gijp en Johan Derksen pas na 22.00 uur aan.

SBS 6 had namelijk een lang blok zendtijd ingeruimd voor Het Debat van Nederland. Daarin gingen enkele lijsttrekkers van politieke partijen met elkaar in gesprek, onder leiding van Genee.

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp meldt dat de donderdagse show uitzonderlijk goed is bekeken. Het aantal kijkers komt uit op 1,29 miljoen stuks. Het marktaandeel is 31,1 procent in de groep van 25- tot 54-jarigen. "Een seizoensrecord", meldt Nijkamp, die overigens ook regelmatig te gast is in Vandaag Inside.

Een deel van de kijkers naar het debat bleef kennelijk hangen. Met dat programma scoorde de zender net over de 2 miljoen kijkers. Daarmee is het tot nu toe het best bekeken debatprogramma in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing van komende woensdag.

Wilfred Genee

Genee was donderdagavond de gespreksleider. Hij moest het programma met politieke leiders Geert Wilders (PVV), Frans Timmermans (GroenLinks/PvdA), Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) in goede banen leiden. Dat deed hij wel op een ongebruikelijke manier: met een toeter en onder dreiging om met een emmer water te smijten.

Op sociale media regent het klachten en ook prominenten uit de televisiewereld waren niet te spreken over Genee. Zo was Sander Schimmelpenninck bij RTL Tonight kritisch en hij krijgt veel bijval op social media, ook van andere politici.

BBB

"Deze man stelt een serieuze vraag over dat hij zich niet meer thuis voelt in zijn eigen stad en dan gaat er lollig gedaan worden door Wilfred Genee en Frans Timmermans over de Tour de France en hoe hard je kunt fietsen", moppert BBB-voorvrouw Caroline van der Plas.

Media-expert Victor Vlam vond Genee 'te clownesk' tijdens het SBS-debat. "Hij probeerde er een uitzending van Vandaag Inside van te maken en dat was écht totaal niet nodig."