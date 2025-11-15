De heren van Vandaag Inside kregen vrijdag te horen wat ze vanwege het succes van hun show eigenlijk waard zijn. Hun oren klapperden.

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp was present en ze meldde dat de show deze week 'goede kijkcijfers' had behaald. Op maandag was het marktaandeel erg sterk in de groep tot 45 jaar. "Jullie scoren steeds jonger", complimeneert ze. Dat is gunstig, want adverteerders willen juist die groep bereiken.

Podcast

Ook meldt ze dat "heel veel mensen naar Vandaag Inside luisteren als podcast". Presentator Wilfred Genee reageert: "Ja, dat hadden we in onze onderhandelingen mee moeten nemen." En Johan Derksen zegt: "Ik zie dat we heel hoog staan in de podcast top 100. Dus ik dacht: dat wordt een nieuw huis! Maar onze manager is dat vergeten."

En daarna dreigt hij zogenaamd: "We kunnen John de Mol een proces aandoen, dat hij zonder onze toestemming een podcast de wereld in gooit. Ik vind dat het niet kan, hoor!" De Mol is de grote man achter productiehuis Talpa, dat Vandaag Inside maakt.

2,5 miljoen euro

"Wat zijn wij nu waard met van die kijkcijfers zoals van de week?", vraagt Genee daarna aan Nijkamp. Ze zegt dat ze dit al vaker heeft aangegeven. "Zeg het nog één keer!", reageert Johan Derksen. “En je moet het niet erg vinden dat ik klaarkom, hoor!" Volgens Nijkamp gaat het om "2,5 miljoen euro per jaar per persoon." René van der Gijp lacht: "Hij klopt nu tegen de tafel aan!"

Nijkamp concludeert: "Jullie worden hartstikke goed betaald. Maar als je kijkt naar wat dit programma kost.. Een talkshow is niet zo duur. Als je dat bij elkaar optelt, kom ik op 2,5 miljoen."