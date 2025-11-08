Olympisch kampioene Marit Bouwmeester was vrijdagavond te gast in Vandaag Inside. Dat was wel even wennen voor de ex-zeilster, die kritisch ondervraagd werd door Johan Derksen en Wilfred Genee. Ze ging dan ook even de mist in voor de camera.

Na de reguliere uitzending van de talkshow ging Genee namelijk nog even door met Bouwmeester, die donderdag haar afscheid van de topsport aankondigde. Die had echter niet helemaal in de gaten dat de camera's draaiden.

De 37-jarige Bouwmeester begint nietsvermoedend een gesprekje met Genee over de uitzending. De presentator wijst meteen naar de camera. "Dit is live hè. Hier kijken een miljoen mensen naar", grapt hij. Dat is niet helemaal waar, maar de oud-topzeilster trapt er wel even in. "Is dit live?", zegt ze geschrokken. "Nee..."

Uitgecheckt

Er werden wel opnames gemaakt voor de rubriek In de wandelgangen. "Moet ik dan echt iets zinnigs zeggen?", vraagt Bouwmeester. "Ik was al helemaal uitgecheckt." Dat is opvallend, want in haar nieuwe boek Winnen met je hoofd spreekt ze juist over haar mentale kracht om altijd 'aan te staan'.

Daar confronteert Genee haar dan ook meteen mee. "Je moet toch altijd aan staan? Moet ik je dan een klap geven ofzo?" "Ja, dat klopt", zegt Bouwmeester schuldbewust. "Maar dat leer je wel in dit programma. Ik dacht dat ik wel even achterover kon gaan zitten toen ik mijn verhaal had gedaan, maar je moet wel aan staan."

Derksen had namelijk nog wat kritiek op de psycholoog waarmee Bouwmeester werkte. "Dat is ook goed", vindt Bouwmeester. "Het is vaak ook heel zweverig. Ik wilde dat niet. Ik geloof wel echt in mentale kracht, maar wilde het niet zo zweverig uitleggen. Als ik het misschien als nuchtere Fries opschrijf, kan ik de les ook overbrengen." "Ja, niet gelukt", reageert Genee stellig.

Zwart gat

Nu haar zeilcarrière ten einde is, zal ze ook wat vaker 'uit' kunnen staan. Dat is wel even wennen voor Bouwmeester. "Is het een zwart gat?", vraagt Genee. "Ja het is wel pittig", vindt de moeder van een dochtertje. Ze is nu ook de hele winter in Nederland, terwijl ze voorheen in het buitenland zat om te trainen. "Nu sta je met al die ouders op het schoolplein", zegt ze. "Dat is wel een groot contrast met topsport, waar je altijd aan staat en dingen wil bereiken."