Johan Derksen is niet blij met de gang van zaken in het koningshuis. Hij zag beelden van de jaarlijkse 'uitblinkerslunch', maar was tot zijn grote verbazing niet uitgenodigd. De oud-voetballer sprak er met een knipoog over bij Vandaag Inside.

Elk jaar worden er Nederlandse uitblinkers uitgenodigd voor een lunch. De voorwaarde: je moet een prijs hebben gewonnen. Topatlete Femke Bol was één van de genodigden, nadat zij drie medailles won op de WK atletiek dit jaar. Zij pakte goud op de 400 meter horden, zilver op de 4x400 meter gemengde estafette en brons op de 4x400 meter estafette vrouwen.

Ook tophockeysters Pien Sanders en Yibbi Jansen waren erbij, nadat zij het EK (met Oranje) en de Euro Hockey League (met Den Bosch) hebben gewonnen. Behalve de drie genoemde sporters was ook hockeybondscoach Raoul Ehren aanwezig.

'Erkenning en waardering uitspreken'

"Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen door het aanbieden van een uitblinkerslunch hun erkenning en waardering uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd", zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Verbazing bij Johan Derksen

Derksen was verbaasd over zijn afwezigheid. Hij heeft immers samen met Wilfred Genee en René van der Gijp de Gouden Televizier-Ring gewonnen namens Vandaag Inside. Presentator Genee opent het gesprek: "Waarom zijn wij niet uitgenodigd voor die uitblinkerslunch bij de koning? Hoe kan dat eigenlijk? We hebben toch de Gouden Televizier-Ring gewonnen?"

De Snor laat er geen gras over groeien en zegt enigszins cynisch: "Ik ben zeer teleurgesteld, ik zit het koningshuis het hele jaar veren in hun reet te steken en dan is er een keer een feestje... zien ze mij over het hoofd. Daar ben ik heel gevoelig voor."

Kritiek op overwinning VI

Programmamaker Jojanneke van den Berge zegt dat Vandaag Inside zich schuldig maakt aan vrouwenhaat en homohaat. Dat zegt ze in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Ze stelt dat het pijnlijk is dat het programma sowieso was genomineerd.

Ze stipt een paar situaties van de afgelopen seizoenen aan. "We hebben natuurlijk de kaars die Derksen penetreert in een bewusteloze vrouw, als grap. De opmerking van René van der Gijp over Ilse de Lange, die hij wel in de jury van The Voice zou willen omdat ze waarschijnlijk zo lekker kan pijpen."