Johan Derksen veegt de vloer aan met oude liefde: 'Ik ben er helemaal klaar mee'

Johan Derksen was jarenlang werkzaam voor Voetbal International en reisde voor zijn werk naar meerdere WK's en EK's. De oud-voetballer stopte in 2013 bij het weekblad en hoewel hij wel nog regelmatig op televisie over voetbal praat, onthult hij nu dat hij het helemaal gehad heeft met zijn oude liefde.

Derksen kondigde onlangs aan dat hij naast zijn optredens in Vandaag Inside ook wekelijks een podcast gaat maken met Henk Kuipers, die in 2022 tot tien jaar cel werd veroordeeld. Derksen is goed bevriend met de voormalige captain van motorclub No Surrender en schoof daarom ook aan bij een andere show van Kuipers.

Johan Derksen start nieuw project met omstreden beste vriend, die werd veroordeeld tot tien jaar cel Oud-voetballer en tv-persoonlijkheid Johan Derksen is met zijn 76-jarige leeftijd nog niet toe aan pensioen. Hij heeft zelfs besloten om er naast Vandaag Inside nog een project bij te doen. Dat doet hij met zijn goede vriend Henk Kuipers, die werd veroordeeld tot tien jaar cel.

'Ik ben helemaal klaar met het voetbal'

De oud-voetballer was de eerste gast in het programma Route 64 waarin Kuipers met bekende en bijzondere gasten praat terwijl ze in de auto zitten, een concept dat ook oud-voetballer Andy van der Meijde hanteert. Derksen sprak daar ook over zijn carrière als voetbalverslaggever en het blijkt dat hij dat leven niet bepaald mist.

Vaste gast bij Vandaag Inside stopt voorlopig met tv: 'Dat was hem dan' Vandaag Inside is vanaf vandaag officieel niet meer op de buis vanwege de zomerstop van het programma. Johnny de Mol neemt het over met De Oranjezomer. Echter zal een vaste gast van Vandaag Inside voorlopig ook niet op tv zijn: Merel Ek.

"Als je jong bent en je bent verslaggever dan wil je overal bij zijn, want anders denk je dat je geen rol speelt", vertelt Derksen. "Ik heb al die EK's en WK's meegemaakt, maar als ik nu kijk. Ik mocht nog als laatste lichting op mijn 65e met pensioen. Toen ik met pensioen ging, was ik ook helemaal klaar met het voetbal. Toen heb ik me voorgenomen om nooit meer naar het voetbal te gaan. Het interesseert me niet meer."

Derksen kijkt niet meer

Derksen schuift dagelijks aan bij Vandaag Inside en daar gaat het nog regelmatig over voetbal, maar hij onthult dat hij zelf niet de moeite neemt om wedstrijden te kijken: "Het Nederlandse voetbal kijk ik niet eens. Ja, Studio Sport, de samenvattingen. Het Engelse voetbal volg ik nog via Match Of The Day, want dat steekt qua amusementswaarde er met kop en schouders boven uit."

Vandaag Inside stopt er voor lange tijd mee: zware periode voor fans Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee Voor fans van Vandaag Inside wordt het even wennen. René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee waren de afgelopen maanden elke werkdag op tv te zien, maar vanaf maandag stopt het programma er voor een lange tijd mee. De talkshow wordt vervangen door De Oranjezomer.

"Voor de rest heb ik niets met het voetbal. Ik vind het vooral allemaal vervelende jochies geworden. Allemaal met verkeerde sterallures en een charisma om op te schijten. De ene vindt zichzelf nog belangrijker dan de ander, ik word er een beetje moe van."

Omstreden vriend

Kuipers kwam vaak in het nieuws vanwege criminele activiteiten van de motorclub waarvan hij een van de kopstukken was. Hij werd in 2022 veroordeeld tot tien jaar cel voor het leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Tegenwoordig mag hij enkele dagen in de week op proefverlof.