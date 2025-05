Johan Derksen vertelt opvallende anekdote over liefdesleven Jan Boskamp: 'Gewoon in je onderbroek open doen'

Johan Derksen heeft een boekje open gedaan over het liefdesleven van Jan Boskamp. Die liep zijn tweede vrouw op opmerkelijke wijze tegen het (ontblote) lijf. "Het was liefde op het eerste gezicht."

De oud-voetballer en vast gezicht van Vandaag Inside vertelt de opvallende anekdote over Boskamp in de Route 64 podcast van Henk Kuipers, een goede vriend van Derksen. Hij vertelt eerst over zijn verleden met de oud-feyenoorder in VI.

"Het is een unieke man", zegt Derksen over hem. "Als Jan er zat was iedereen tevreden, want hij was de teddybeer van Nederland." De bromsnor kent Boskamp al heel lang en heeft zelfs met hem in dienst gezeten. Inmiddels woont de 76-jarige in België en vindt hij het te ver rijden om nog in Nederland aan te schuiven bij tv-programma's.

Onderbroek

Vervolgens legt Derksen uit "hoe Jan aan een vrouw komt". "Hij komt 's ochtends zijn bed uit in zijn onderbroek en dan gaat hij op tv zappen naar voetbal. Op dat tijdstip schijnt er het overzicht van de derde divisie in Turkije te zijn, maar Jan kijkt alles", grapt hij.

"De overbuurvrouw, een weduwe, die heeft een zoon en die had een bal in de tuin van Jan geschoten", vervolgt hij. "Maar als je hem niet kent dat ziet hij er nogal robbust uit, dus dat jochie durfde niet die bal te gaan halen."

'Liefde op het eerste gezicht'

Toen werd er aangebeld, terwijl Boskamp nog steeds in zijn onderbroek door het huis liep. "En Jan doet open, met die grote pens", aldus Derksen. "Die buurvrouw vraagt dus of die jongen de bal uit de tuin kan halen en het was liefde op het eerste gezicht." Dus luidt het liefdesadvies van Derksen: "Gewoon in je onderbroek opendoen."

Boskamp is inmiddels al jaren samen met Lydia, maar zij blijft liever in de anonimiteit. Het is de tweede vrouw van de analist, zijn jeugdliefde Jenny overleed op 53-jarige leeftijd.