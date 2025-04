Veelbesproken Gordon haalt keihard uit naar 'pestende' Johan Derksen en Wilfred Genee: 'Mijn carrière is gewoon verwoest'

Gordon (58) houdt de heren van Vandaag Inside verantwoordelijk voor zijn ingezakte zangcarrière. De als Cornelis Willem Heuckeroth geboren artiest vindt dat Johan Derksen en Wilfred Genee hem met hun gepest kapot hebben gemaakt.

Bij YourSafe Radio liep Gordon maandag leeg over de mannen die hem het leven zuur maken. De zanger die in 1991 doorbrak met 'Kon ik nog maar even bij jou zijn', zijn enige nummer 1-hit, duidt Genee en Derksen aan als 'een stoker en een stuk stront!'

Vals zingen

Waar Gordon op doelt is een fragment van een optreden waarin de geliefde volkszanger en tv-persoonlijkheid niet al te zuiver zingt. Bij Vandaag Inside wordt het filpmpje regelmatig vertoond.

"Dat pesten is ongekend", vindt Gordon. "Ik ben wel behoorlijk belachelijk gemaakt, ja. Ook gewoon op televisie een stukje laten zien dat ik vals zing. Hoe flauw wil je het hebben? En dan niet één keer herhalen, maar tien keer. Het is zó kinderachtig, alsof de rest van je carrière niets heeft voorgesteld."

Kapot

Sinds 2023 is hij er niet meer in geslaagd om een single de Top 40 in te zingen ('Kom eens dichterbij'). "Mijn carrière is gewoon verwoest de afgelopen jaren.", zo wijst Gordon de vinger naar anderen.

"Dat hebben ze gewoon vernietigd, de mainstream media, Ze hebben nog nooit een risico genomen en nog nooit een bal behoorlijk in een doel kunnen trappen. En ze zitten elke avond maar hun mening te geven. En dan zit er zo’n stoker bij, die Wilfred Genee. Het is eigenlijk te walgelijk voor woorden. Ik vind Derksen zo’n ongelooflijk stuk stront. Daar heb ik echt helemaal niks mee. Dat meen ik echt."

Andy van der Meijde

Een aan de voetbalwereld gerelateerde mediapersoonlijkheid waarmee Gordon het wel kan vinden, is Andy van der Meijde. Hij en de voormalig Ajax-speler hebben diverse plannen voor samenwerkingen. Van der Meijde en Gordon geven in gesprek met Shownieuws aan dat ze samen commentaar gaan geven tijdens het Eurovisie Songfestival.

Dat gaan ze niet doen bij de NPO waar het evenement wordt uitgezonden. De twee willen juist een alternatief bieden voor het normale commentaar dat Cornald Maas al jarenlang verzorgt bij de publieke omroep.