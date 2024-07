Joy Beune en Kjeld Nuis maken ingrijpende aanpassing aan huis: 'Voor de gelukzoekers'

Joy Beune en Kjeld Nuis wonen sinds een paar maanden samen in een compleet gerenoveerd huis. De twee topschaatsers brachten het begin van hun vakantie na het schaatsseizoen met een ingrijpende verbouwing. Maar daar waren ze schijnbaar nog niet helemaal klaar mee, want ze hebben een ingrijpende aanpassing doorgevoerd.

In het Friese Heerenveen, waar het stel woont, vinden Nuis en Beune het nodig om hun huis extra te beveiligen. Dus hebben ze de hulp ingeroepen door een bedrijf om hun veiligheid te vergroten. Ze hebben een grote camera hoog op de voorgevel laten plaatsen. Dit om vast te leggen als er ongewenste bezoekers zijn of proberen binnen te komen.

Kjeld Nuis en Joy Beune hebben een ingrijpende aanpassing aan hun huis gedaan. ©Instagram Kjeld Nuis

'Voor de gelukzoekers'

Zoals Nuis het op zijn Instagram zegt: "Voor de gelukzoekers", begeleid met een kruisje, een alarmlicht en een politieagent als emoji. Joy Beune repost de video van Nuis. Er ligt veel waarde in het huis van het schaatskoppel. Niet alleen hebben ze vanwege hun successen veel salaris en andere inkomsten vergaard, waarmee ongetwijfeld dure producten zijn gekocht. Er ligt ook veel emotionele waarde.

Dure spullen

Zo heeft Nuis op een prominente plek in zijn woonkamer een kastje gemaakt in de kleuren van de olympische medaille van de Winterspelen in Peking. Dat liet hij uitgebreid zien in een reclame-post voor de Gamma. Maar niet alleen dat, ook het koffieautomaat is een dure. Maar dat is vooral een hobby van Nuis, die daarmee punten scoorde bij Beune.

06-nummers

Nuis stelde zijn vriendin overigens op dezelfde dag als het plaatsen van de camera gerust. Hij gaat meedoen aan de Profronde Westland als fietser. Niet alleen vanwege de fysieke uitdaging, maar ook omdat het vorig jaar zo goed bevallen was. De organisator van dat criterium zag dat Nuis vorig jaar veel gejoel van vrouwelijke fans over zich heen kreeg en die enthousiaste vrouwen zelfs hun 06-nummers gaven.

