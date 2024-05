Kjeld Nuis doet z'n best voor vriendin Joy Beune en scoort punten

Kjeld Nuis weet hoe hij het hart van zijn vriendin Joy Beune moet veroveren. Het schaatskoppel moest het twee weken zonder elkaar doen, omdat ze beide met hun eigen team naar het buitenland moesten voor een trainingskamp. Bij terugkomst zorgt Nuis goed voor Beune.

Schaatsers houden van hun koffie en nemen vaak geen genoegen met een Senseo. Ze worden bijna barista's, zo serieus nemen ze het vak van koffie zetten. Enorme en vaak dure machines sieren de huizen van menig schaatser. Zo ook het huis van Nuis en Beune, dat ze pas verbouwd hebben.

Lange wachten Kjeld Nuis en Joy Beune is voorbij: schaatskoppel kan samen droom waarmaken Het gaat de goede kant op voor Kjeld Nuis en Joy Beune. Het schaatskoppel gebruikt het einde van het schaatsseizoen om hun huis te verbouwen. Het begint nu echt op te schieten, want de twee kunnen nu eindelijk iets gaan doen waar ze al een hele tijd naar uitkijken.

Perfecte cappuccino

De 34-jarige Nuis kan goed omgaan met zijn apparaat en warme melkschuim, zo blijkt uit een foto die Beune (25) deelt op haar Instagram. Hij maakt een perfecte cappuccino, mét figuurtje in het schuim. Hij heeft niet voor een hartje gekozen, maar een roos. Ook leuk. Hij weet wel dat hij daar punten mee scoort. Beune zet er hartjes bij, waardoor Nuis weet dat hij er weer goed op staat bij zijn vriedin.

Kjeld Nuis scoorde punten bij Joy Beune met de perfecte cappuccino. ©Instagram Kjeld Nuis

Mallorca en Toscane

Nuis was de afgelopen weken met Team Reggeborgh op Mallorca voor een trainingskamp. Hij had mooi weer, maar niet zo mooi als Beune het met Team IKO had. Zij was met haar team in Toscane en had alleen maar zon. Met teamgenootjes Pien Hersman, Robin Groot en Michelle de Jong maakten ze flinke meters in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Kjeld Nuis heeft flinke pech op Mallorca, Pien Hersman wrijft het er even in Het is afzien voor Kjeld Nuis op Mallorca. De 34-jarige schaatser is nog geen dag op het Spaanse eiland en hij en zijn teamgenoten van schaatsteam Reggeborgh kampen al met flinke pech. En dat is niet alleen omdat hun werk weer begonnen is.

Vakantie op Kreta

Voor de trainingskampen in het buitenland, konden Beune en Nuis ook nog lekker op vakantie. Ze kozen voor het zonnige Griekse eiland Kreta en vierden daar onder andere de verjaardag van Beune. Nuis z'n zoontje Jax was ook mee. Hij is het kind van Nuis met zijn ex-vriendin Jill de Robles.

Joy Beune en Kjeld Nuis genieten op Kreta na van verjaardag: 'Cocktails eruit zweten' Joy Beune en Kjeld Nuis zijn na het schaatsseizoen samen naar Kreta getrokken om te genieten van een dikverdiende vakantie. Beune was zondag ook nog eens jarig. De wereldkampioene allround werd op het Griekse eiland 25 jaar en vierde dat met haar vriend en zijn zoontje Jax. Nuis was een dag later alweer druk bezig om de drankjes eruit te zweten, maar gelukkig was er ook tijd voor ontspanning.

Interviews

Check hier onder de interviews die deze site had met Beune, Groot, Hersman en De Jong.

Joy Beune over haar grootste doelen én opofferingen: 'Dát vind ik het ergste' Joy Beune kende een ongelooflijk succesvol jaar als schaatsster, haar meest succesvolle tot nu toe. Zij pakte haar eerste medailles op WK’s en ging direct maar volle bak: goud op de 5000 meter en de ploegenachtervolging, brons op de 1500 meter én de nummer één op de WK allround. Maar dat ging niet allemaal zonder slag of stoot. Beune vertelt over de opofferingen die zij moest maken.

'Ik leef mijn droom', schaatstalent Robin Groot geniet volop en ziet kansen nu Irene Schouten er niet meer is De 1500 meter, de 3000 meter en de mass start. Het liefst schaatst Robin Groot alle afstanden op de Olympische Spelen van 2026. De 23-jarige schaatsster van Team IKO stelt grote doelen en zet daar alles voor opzij. "Ik ben het zo gewend om dingen op te offeren."

Schaatsend Insta-fenomeen Pien Hersman (20) blij met bekende vader: 'Maar daar zou hij nooit tussenkomen’ Op het moment van schrijven staat de teller op 777.069 volgers op Instagram. De 20-jarige Pien Hersman zette de afgelopen seizoenen pas haar eerste stappen in de schaatswereld, maar toch is de dochter van oud-schaatser Martin Hersman booming in de online wereld. Ze legt aan Sportnieuws.nl uit hoe dat komt.