Lange wachten Kjeld Nuis en Joy Beune is voorbij: schaatskoppel kan samen droom waarmaken

Het gaat de goede kant op voor Kjeld Nuis en Joy Beune. Het schaatskoppel gebruikt het einde van het schaatsseizoen om hun huis te verbouwen. Het begint nu echt op te schieten, want de twee kunnen nu eindelijk iets gaan doen waar ze al een hele tijd naar uitkijken.

In het huis van Nuis en Beune is onder meer in de badkamer flink geklust de afgelopen tijd. Nuis deelde afgelopen donderdag al beelden dat het al ergens op begon te lijken, maar toch ontbrak er nog iets. 'Wachten op het bad', schreef de sprinter namelijk bij zijn foto van de gloednieuwe badkamer.

Dit weekend was het dan eindelijk zo ver. Het bad is geleverd bij het huis van het schaatskoppel. Nuis deelt op zijn Instagram een foto het nieuwe bad. 'Eindelijk!', staat erbij als bijschrift. De schaatser heeft ook iemand gevonden om het bad alvast uit te testen: zijn zoontje Jax is er ook helemaal blij mee.

Ook Beune had zin in een bad

Het zal niet lang duren voordat ook Nuis en Beune gebruik zullen maken van het bad, want ze lieten al meerdere keren weten dat ze daar nog het meeste naar uitkijken. Beune vertelde in een interview met deze site een aantal weken geleden niet alleen over het schaatsseizoen, maar ook over de verbouwing thuis. Daar kwam het bad ook al ter sprake. Bekijk het interview hieronder.

Joy Beune zet zich in voor goed doel, zit vol in verbouwing en geniet van vakantie Sportnieuws.nl sprak Joy Beune tijdens de Hollandse 100; een sportevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Ze vertelde ons hoe zij het afgelopen schaatsseizoen heeft ervaren en waar ze deze vakantie het meest naar uitkijkt.

Dikverdiend bad

Beune en Nuis hebben het door hun prestaties ook verdiend om eens lekker in een warm bad te zitten. De 34-jarige Nuis liet zien dat hij nog altijd een man is om rekening mee te houden. Hij won het NK sprint en pakte ook nog een zilveren en een bronzen medaille op de WK afstanden.

Beune had een moeizaam begin van het seizoen, maar was de laatste weken onklopbaar. Ze troefde op de 5000 meter op de WK afstanden topfavoriet Irene Schouten af in de strijd om het goud. Dat was voor Schouten overigens haar laatste wedstrijd als prof. De twee hadden samen een aantal dagen samen goud gewonnen op de ploegenachtervolging.

Beune maakte er helemaal een superseizoen van door vervolgens ook nog wereldkampioene allround te worden. Ze was in het Duitse Inzell het hele toernooi ijzersterk en won de 1500 meter en de 3000 meter zelfs in een baanrecord. Uiteindelijk was Beune te sterk voor landgenoten Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong en werd ze de zevende Nederlandse vrouw die goud pakte bij de WK allround.