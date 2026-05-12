Schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis heeft zich afgelopen weekend ingezet voor een goed doel. Ze deden mee aan Wings For Life en haalden zo een enorm geldbedrag op voor het goede doel. "We blijven steunen!"

Nuis en Beune liepen zondag mee in de Wings for Life Run in Breda. Het evenement wordt georganiseerd door Red Bull en heeft als doel om geld op te halen voor onderzoek naar het genezen van dwarslaesies. De schaatser van Team Reggeborgh wordt gesponsord door het energiedrankmerk en was ook in voorgaande edites betrokken bij de hardloopwedstrijd.

Tijdens de race moeten deelnemers een volgauto voorblijven. Nuis zat voorgaande edities samen met oud-coureur Robert Doornbos in de wagen, maar besloot dit jaar zelf te gaan rennen. Dat deed hij samen met zijn vriendin Beune. Ze legden 26 kilometer af voordat ze werden ingehaald.

9,2 miljoen euro

Dankzij de inzet van alle lopers is er een gigantisch bedrag opgehaald voor het goede doel. "9,2 miljoen!", schrijven Beune en Nuis op Instagram. "Wat een ongelooflijk mooi bedrag hebben we met z’n allen (346,572 loper over de hele wereld en 5700 in Breda) opgehaald met rennen voor degenen die dat niet meer kunnen", blikken ze terug.

"Zo gaaf. Hopelijk weer een stapje dichterbij op een dag een stapje zetten. We blijven steunen." Nuis doet er in de reacties nog een schepje bovenop. "Mega trots op jou schatje", richt hij zich tot zijn vriendin. "Wat een beuker was jij deze dag."

Winnares Mikky Keetels

Ook de winnares van de race reageert op het bericht. Stewardes en hardloopsensatie Mikky Keetels laat een aantal hartjes achter. Zij werd pas na 62,24 kilometer ingehaald en was daarmee de beste van de wereld in een wereldrecord. "Topper! Jij gefeliciteerd niet normaal", schrijft Nuis aan de winnares.

