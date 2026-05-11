Flink wat topschaatsers zetten zich afgelopen weekend in voor het goede doel. Niet in de ijshal, maar tijdens een hardloopevenement in Breda. En met hun optreden, maakten ze flink wat indruk tijdens de Wings for Life Run.

"Joy Beune, Kjeld Nuis, Joep Wennemars en natuurlijk ook Erben Wennemars deden mee", begint voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de podcast die ze speciaal voor Sportnieuws.nl maakt met oud-ploeggenote Naomi van As. "Bij elk sportevenement is Erben Wennemars er natuurlijk ook bij", gaat ze lachend verder. De oud-schaatser laat zich immers met grote regelmaat zien bij marathons en Hyrox-evenementen.

De (oud-)schaatsers zetten zich in Breda in voor het goede doel, want de opbrengst van de bijzondere wedstrijd gaat naar mensen met ruggenmergletsel. De lopers worden tijdens het evenement achterna gezeten door een auto en zodra ze zijn ingehaald, moeten ze stoppen.

'Joep is natuurlijk nog wat jonger'

"Hoe ver zijn ze gekomen?", wil Van As graag weten over de olympische atleten. "Ik ben wel benieuwd hoe ver bijvoorbeeld Kjeld Nuis kan rennen voordat hij wordt ingehaald door die Catcher Car."

"Ik denk dat Erben het verste kan rennen”, oppert Hoog. Daar is Van As het helemaal mee eens: “Ja hallo, dat is niet eens im Frage. Dat is een vanzelfsprekendheid." Hoog: “Ja, en dan denk ik Joep, dan Joy en dan Kjeld.” Vooral die laatste plaats voor Nuis levert gelach op.

Van As: “Joep en Kjeld zijn wel allebei sprinters.” Hoog: “Ja, maar Joep is natuurlijk nog wat jonger.” Van As: “En hij is de zoon van Erben Wennemars, dus die heeft die sowieso die genen om een marathon te lopen.” Hoog: “Ze zijn allemaal mentaal heel sterk, dus ik denk wel dat ze echt ver zijn gekomen.”

Een hele marathon

Hoog zoekt de resultaten even op in de officiële tracker van de Wings for Live Run: “Joy en Kjeld hebben ruim 25 kilometer gerend.” Van As reageert vol bewondering: “Nou, vind ik echt knap.” Daar is Hoog het helemaal mee eens: "Ja en Erben 43, dus een marathon. Die had echt ingezet op een marathon rennen.” Van As: “Wow!”

Joep Wennemars

"En Joep", gaat Hoog verder met de uitslagen. "Daar is iets misgegaan met de tracker, want die stond op nul kilometer. Dus of die dacht ik vind het wel mooi... Maar nul kilometer is wel erg knap als je bij het begin een half uur voor de auto uitrent...", besluit ze lachend.

Luister de podcast

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door. Dit keer bespreken ze onder meer het openhartige interview van Joy Beune, de chaos in de Giro d'Italia én de onrust rond toptennisster Aryna Sabalenka.

