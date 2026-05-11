Schaatskampioene Joy Beune leefde zich afgelopen weekend uit bij een hardloopevenement, maar welke sportieve bezigheden heeft de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis nog meer? Daarover vertelt Beune meer in een video die ze maakte in samenwerking met de tennisbond.

In het weekend namen Beune en Nuis deel aan Wings for Life Run, een evenement in Breda waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Het werkt zo: iedereen begint met rennen met een volgauto achter zich aan. Op het moment dat die volgauto je inhaalt, ben je klaar met rennen en weet je dus hoeveel kilometer je hebt gehaald. Het schaatskoppel hield het 25 kilometer vol.

Tennis

Met de conditie van Beune, die bij de Olympische Winterspelen in Milaan deel uitmaakte van de zilveren vrouwenploeg op de team pursuit, zit het uiteraard wel meer dan snor. Dat helpt bij op duurvermogen gebaseerde bewegingen als hardlopen en fietsen. Maar kan Beune bijvoorbeeld ook een aardig potje tennissen?

In gesprek met de Nederlandse tennisbond verklaart de in Borne geboren Beune dat ze vroeger tennisles volgde. "Dat heb ik wel twee of drie jaar gedaan", herinnert ze zich. "Maar ik had niet echt talent". De bond gooit er vervolgens een filmpje in, waarin Beune op het gravel een gekke sprong maakt en met een onhandige zwieper de bal uit slaat.

Slecht

Beune heeft inmiddels ook onder ogen gekregen wat de KNLTB heeft gemaakt van het interview en haar sessie op het gravel. Haar conclusie: "Ik word hier echt slecht gezet." Maar ze kan er om lachen, gezien de emoji die ze vervolgens plaatst in een reactie op Instagram.

Lexie Stevens

Daarnaast speelt ze een mini-wedstrijdje tegen presentatrice en ex-tennisster Lexie Stevens. "Ik moet weer opslaan, toch?", vraagt Beune zich na de 2-0 voor Stevens af. "Serveren noemen we dat", zo wordt ze gecorrigeerd. Ook ramt ze een keer de bal strak tegen het hekwerk. "Ik ken mijn eigen krachten niet", is haar verklaring.

Aan het einde van de video krijgt ze nog een vragenvuur om haar oren. Sneakers of schaatsen? Dan kiest ze voor het laatste. Grootste hobby naast schaatsen? Dat is bakken, het liefst taarten en dan met name cheesecake.

