Topschaatsster Joy Beune heeft in grote dankbaarheid een fijne verrassing op haar pad getroffen. De meervoudig wereldkampioene werd bij een training in Thialf meegelokt en kreeg daar geen spijt van.

De schaatsster van Team IKO-X2O reed lekker haar rondjes op het ijs van het schaatspaleis in Heerenveen. Toen ze langs de stootkussens stond, werd ze benaderd door een persoon met een doosje in de hand. Beune nam het doosje aan en opende het. Tadaa: een sleutel.

"Wat superleuk", zo reageert Beune met een grote smile. Aan het logo van het doosje kan ze al zien dat het om een autosleutel gaat. Huppelend verlaat ze Thialf en vlak voor de ingang staat een ingepakte auto voor haar klaar. De vriendin van topschaatser Kjeld Nuis trekt het doel ervanaf en bewondert haar zwarte, glimmende bolide. Terwijl ze de deur opent zegt ze: 'Cool'.

Joy Beune: 'Dit is next level'

De video op Instagram van dit alles eindigt met een wegrijdende auto. Het bijschrift van Beune is: "Van verrassing naar nieuwe ride… dit is next level!!" Nuis reageerde als een van de eersten op de post. Hij schrijft: "Eerste boete is een feit SORRY." Collega-schaatsster Pien Hersman gaat verder met de reeks billengrappen van de laatste tijd: "Dikke bil eh dikke bak."

Kjeld Nuis heeft levenslang

Beunes partner Nuis had de dag ervoor ook groot nieuws. Hij heeft bijgetekend bij Schaatsteam Reggeborgh. En niet zo'n beetje ook: zijn nieuwe verbintenis geldt voor de rest van zijn leven. Uiteraard zal Nuis ergens in de komende jaren stoppen met profschaatsen, maar dan ligt er een andere rol voor hem weggelegd bij het team.

In een video op de socials van het team zegt Nuis: "Trots. Ik ben trots op de dagen dat het beter ging dan de dag ervoor. Trots op de dagen dat het even niet lukte. Ik ben echt trots dat ik onderdeel mag zijn van The Green Team", waarmee hij verwijst naar de huisstijl van het team.