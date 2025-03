Jutta Leerdam brengt verloofde Jake Paul het hoofd op hol met vakantiekiekjes: 'Zo lekker'

Jutta Leerdam heeft nog maar net vakantie, maar toch beleefde de topschaatsster een roerige week. Ze werd ten huwelijk gevraagd door haar vriend Jake Paul en was van de partij bij de première van de realityserie rond de familie van haar geliefde. Leerdam weet aan het einde van de week haar verloofde nog maar eens het hoofd op hol te maken.

Leerdam zal de afgelopen periode af en toe wel in haar arm moeten knijpen, want de topschaatsster maakt de mooiste dingen mee. Ruim een week geleden werd ze op het tropische eiland St. Lucia door haar geliefde Paul ten huwelijk gevraagd en ze kon in zo'n romantische setting natuurlijk niet anders dan ja zeggen.

Na een aantal dagen op een luxueus resort reisde het paar af naar New York voor de première van de realityshow Paul American op streamingsdienst HBO Max. De 26-jarige Leerdam stal daar op de rode loper de show met haar ring, maar ook met haar outfit.

'Zo lekker'

Het was niet de eerste keer dat de rijdster uit 's-Gravenzande dat deed met haar uitdossing sinds het schaatsseizoen ten einde is gekomen. Leerdam deelde zondag dan ook een collectie met foto's waarin ze de afgelopen twee weken is verschenen. De schaatsster krijgt lovende reacties rekenen, waaronder eentje van haar geliefde. "ZO LEKKER", schrijft Paul, die duidelijk het hoofd op hol is gemaakt door de beelden van zijn verloofde.

Onthulling over carrière Leerdam

Paul dropte in de realityserie over zijn familie afgelopen week al een enorme bom over de carrière van Leerdam. Hij vertelde in de eerste aflevering namelijk dat zijn partner goud gaat winnen tijdens de Olympische Winterspelen en dan gaat stoppen met schaatsen. De reden daarvoor is volgens hem heel simpel: het koppel wil daarna een gezin gaan stichten. Zelf zegt Leerdam er in de serie niets over.

Waar Leerdam dus zou moeten gaan stoppen zodat het stel een gezin kan stichten, liet Paul eerder optekenen dat zijn bokscarrière dan niet tot een einde zal gaan komen. "Het zou me nog meer reden geven om te vechten en mijn familie te voorzien. Het zou me alleen maar meer motiveren", vertelde hij daarover in een interview met The Sun.