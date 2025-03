Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) krijgt opvallend liefdesadvies uit onverwachte hoek: 'Geduld hebben'

Jutta Leerdam verloofde zich onlangs met Jake Paul. De Nederlandse schaatsster, die sinds het voorjaar van 2023 een lat-relatie heeft met de Amerikaanse influencer, gaat haar relatie nu officieel bekronen met een huwelijk. Voor de grote stap krijgt Paul echter advies uit een wel heel verrassende hoek.

De tortelduiven maakten onlangs op Instagram bekend dat ze verloofd zijn, wat uiteraard een hoop reacties opleverde. Het realitykoppel staat volop in de schijnwerpers. En die aandacht werd alleen maar groter toen de realityserie Paul American in première ging, waarin ze momenten uit hun lat-relatie voor de camera lieten vastleggen.

Een relatie op afstand brengt de nodige uitdagingen met zich mee, maar Paul kan daarbij rekenen op advies uit een wel hele onverwachte hoek.

'Zeg nooit nooit'

Ondanks dat de influencer dacht dat hij dicht bij een bokswedstrijd stond met de Mexicaan Santos Saúl Álvarez Barragán, beter bekend als Canelo Álvarez, ging die verwachting niet op. De gesprekken liepen namelijk zonder resultaat voor de Amerikaan. Toen Canelo in een interview met TMZ Sports werd gevraagd of de twee elkaar ooit nog in de ring zouden treffen, antwoordde hij: "Zeg nooit nooit, want je weet van tevoren nooit wat er gaat gebeuren, maar als officiële vechter denk ik niet dat het zal gebeuren."

'Geen idee waar je het over hebt'

Hoewel de Mexicaan niet verwacht ooit nog tegenover Jake Paul in de ring te staan, heeft hij wel wat advies voor hem. Echter niet op boksvlak, maar voor zijn liefdesleven. Wanneer hem wordt gevraagd of hij Paul al een verlovingscadeau had gegeven, antwoordde hij lachend: "Nee, ik heb geen sociale media op mijn telefoon, dus ik heb geen idee waar je het over hebt."

Wanneer de interviewer benadrukt dat Paul verloofd is met Leerdam en de Mexicaan vraagt of hij nog advies voor hem heeft, zegt hij: "Ik wens hem het beste. Hij moet geduld hebben en veel liefde in zijn relatie steken. Daar draait het om."

Realityserie

Afgelopen week ging de realityserie Paul American in première. Een docuserie over de excentrieke familie van Jake Paul. De Nederlandse specialiste op de 1000 meter speelt hier samen met haar verloofde een grote rol. Paul onthulde al gelijk in de eerste aflevering van de serie het einde van de schaatscarrière van Leerdam.