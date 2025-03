Jake Paul dropt bom over snel einde carrière topschaatsster Jutta Leerdam: 'Dan gaan we een gezin stichten'

Jutta Leerdam gaat snel stoppen met schaatsen. Dat is althans wat haar verloofde Jake Paul als een zekerheid aan de wereld presenteert in de net uitgekomen realityshow Paul American over de familie van de Amerikaanse influencer. In de eerste aflevering zet hij meteen de tijdlijn uit.

Hoewel Leerdam pas 26 jaar oud is en in de bloei van haar leven zit, gaat ze volgens Paul niet lang meer door met topsport bedrijven. 2026 is het jaar waarin er al een einde komt aan het schaatsen op internationaal niveau. "We kunnen niet wachten op 2026 en de Olympische Winterspelen", spreekt Paul de plannen van de twee tortelduifjes uit.

Jutta Leerdam zag aanstaande man lange tijd niet staan: 'En nu zit ik in de Paul-show' Het kan de gemiddelde Nederlander niet ontgaan zijn: Jutta Leerdam gaat trouwen. De topschaatsster werd zaterdag ten huwelijk gevraagd door Jake Paul. De twee kregen ongeveer twee jaar geleden een relatie, maar daar zag het in eerste instantie niet naar uit.

'Ze gaat dan stoppen'

"Daar gaat Jutta namelijk goud winnen. Ik word dat jaar wereldkampioen boksen. Zij (Jutta, red.) gaat dan stoppen en daarna gaan we kinderen krijgen en een gezin stichten", zegt hij met volle overtuiging. In de eerste aflevering van Paul American worden die woorden verder niet tegengesproken of afgezwakt. Leerdam zelf horen we er niet over.

Stralende Jutta Leerdam toont prachtige ring op speciale avond voor verloofde Jake Paul Jutta Leerdam stond weer eens in de schijnwerpers. De Nederlandse topschaatsster maakte zaterdag bekend te gaan trouwen met haar vriend Jake Paul. Een paar dagen later was ze met haar verloofde voor een speciaal moment in New York. En ook daar stal ze, met haar ring, de show.

Snelle kinderwens

Maar de woorden van Paul (28) komen ook weer niet helemaal uit de lucht vallen. Zijn broer Logan (29) is net voor het eerst vader geworden, toen zijn verloofde Nina Agdal in september 2024 beviel van hun dochtertje. Jake wil graag dat zijn eigen kind qua leeftijd niet te ver af komt te staan van zijn nichtje, dus hij wil er vaart achter zetten.

Jake Paul hint openlijk op komst baby met Jutta Leerdam: 'Ik denk eerder het tegenovergestelde' Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Verloofd

Paul en Leerdam zijn zelf net ook verloofd. Paul vroeg de Nederlandse topschaatsster recent ten huwelijk in een zeer romantische setting en ze zei 'ja'. Hij deed een peperdure verlovingsring om haar vinger en verraste Leerdam met het invliegen van haar ouders, die het heuglijke moment dus mee konden vieren. Over een trouwdatum is nog niks gezegd.

'Joekel van een ring' van Jutta Leerdam zorgt voor stress bij olympisch kampioenen: 'Ik zou daar bang voor zijn' De enorme en dure ring van Jutta Leerdam is hét onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast 'EN door met Ellen & Naomi' van voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. "Ik zou daar bang voor zijn, als ik een ring van één miljoen om heb."

Belangrijkste jaar uit carrière

Leerdam gaat hoe dan ook het belangrijkste jaar van haar carrière in. Ze is inmiddels qua status opgeklommen tot één van de favorieten voor olympisch goud op de 1000 meter en wil die status in februari 2026 graag waarmaken op de Winterspelen in Milaan. Als haar missie dan slaagt, zou dat dus volgens Paul zomaar meteen het einde van haar schaatscarrière betekenen. Maar eerst moet ze daarvoor trainen, in topvorm raken én zich kwalificeren.