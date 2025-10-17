Jutta Leerdam heeft in een video op TikTok onthult dat ze een grote droom in vervullig wil laten gaan. Daarom doet de topschaatsster een oproep aan een bekend lingeriemerk én haar vrouwelijke volgers. "Laten we samen manifesteren."

In de nacht van woensdag op donderdag vond de jaarlijkse modeshow van Victoria's Secret plaats in New York. Het is een groot spektakel met beroemde modelen en optredens van artiesten. Op de catwalk is steeds meer plek voor diversiteit en daarom meldt ook Leerdam zich aan om mee te lopen in een lingeriesetje.

"Victoria, ik heb gehoord dat je olympiërs aanneemt", schrijft ze bij een filmpje op TikTok. Daarin doet ze meteen auditie met een modellenloopje in een weinig verhullende jurk (die ze droeg op de bruioft van haar zwager Logan Paul). Ze noemt het een 'droom' om ooit op de catwalk te staan als angel van het lingeriemerk.

'Prachtige sterke vrouwen'

Dit jaar mocht er al een topsportster meelopen. Basketbalster Angel Reese, die speelt bij Chicago Sky, werd gehuld in een roze setje en vleugels om haar schouders. Dat lijkt Leerdam ook wel wat. Ze genoot dan ook van de show. "Zo veel prachtige sterke vrouwen", schrijft ze.

"Laten we dit allemaal manifesteren, schatten", vervolgt ze over haar droom. Haar volgers hopen haar ook ooit te kunnen bewonderen op de catwalk. Ze vinden dat de topschaatsster perfect in het plaatje van de Victoria's Secret-angels past. "Met dat lichaam en zo'n gezicht."

Modellenwerk

De 26-jarige Leerdam heeft ook al wat ervaring met modellenwerk. Ze schitterde in 2023 tijdens de Milan Fashion Week op de catwalk voor het merk Boss.

De Nederlandse deed vorig jaar na de Victoria's Secret-show overigens ook al een oproep aan het merk. Haar wens ging daarna dus nog niet in vervulling. Maar de aanhouder wint, dus Leerdam blijft haar droom manifesteren.

Olympische Winterspelen

Eerst zal ze zich focussen op haar andere grote droom: olympisch kampioen worden. Ze hoopt tijdens de Spelen van Milaan in februari 2026 goud te pakken op haar favoriete afstand, de 1000 meter. Vier jaar eerder werd ze tweede op dat onderdeel achter Miho Takagi.