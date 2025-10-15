Netflix heeft een promovideo gemaakt voor het gevecht tussen Jake Paul en Gervonta Davis. Die is niet in goede aarde gevallen bij de boksfans. Zij uiten harde kritiek op het gevecht van de geliefde van Jutta Leerdam en trekken de vergelijking met WWE.

WWE is een worstelorganisatie, die gericht is op vermaak van het publiek. Dat de klappen, trappen en worpen allemaal gespeeld zijn, maakt niet uit. Een volger van Netflix op Instagram heeft het idee dat het gevecht tussen Paul en Davis ook die richting op gaat: "Dus boksen is eigenlijk het nieuwe WWE? Hoeveel krijgt die andere gast om te verliezen?"

Met 'die andere gast' wordt Davis bedoeld. The Tank is slechts 1,66 meter groot, tegenover de 1,85 meter van Paul. Op het eerste oog een oneerlijk gevecht. De verloofde van Jutta Leerdam krijgt al jarenlang kritiek op de tegenstanders die hij uitkiest. Zo vocht hij in de vorige winter tegen Mike Tyson, die bijna dertig jaar ouder was.

'Kunnen jullie dit niet stagen?'

Veel fans denken dan ook dat de wedstrijden van Paul niet echt zijn. 'Kunnen jullie dit gevecht alsjeblieft niet stagen?', reageert iemand op Instagram. En een ander: 'Ik ga mijn Netflix-abonnement opzeggen.'

Ook de video krijgt flinke kritiek. The Problem Child slaat tegen een groot doek waarop Davis is uitgebeeld. De eerste scheur komt in het kruisgebied van zijn komende opponent. Davis heeft op zijn beurt een dikke stift mee om op het gezicht van Paul te tekenen. 'Dit is de domste promotie die ik ooit heb gezien. Dit is komisch slecht.'

Bizar verschil in gewicht

Het gevecht staat op 14 november gepland, in Miami, Florida. De 30-jarige Davis is in drie gewichtsklasses wereldkampioen geworden: supervedergewicht, lichtgewicht en superlichtgewicht. Laatstgenoemde is voor vechters tot en met 63,5 kilo, de rest is allemaal nog lichter. Paul is een cruisergewicht, dus rond de negentig kilo.

Dave Roelvink

Het zal waarschijnlijk niet zover komen, maar Paul is door een Nederlander uitgedaagd voor een gevecht. Dries Roelvink denkt dat zijn zoon Dave kans maakt tegen El Gallo: "Als-ie zich goed voorbereidt, klinkt gek, maar dan is hij echt niet kansloos tegen hem hoor."