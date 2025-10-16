Het is feest bij de schoonfamilie van Jutta Leerdam. De moeder van Jake Paul viert deze week dat ze al 21 jaar samen is met haar man. Pam Stepnick scheidde lang geleden van de vader van Paul.

Pamela Meredith, zoals zij van haar meisjesnaam heet, trouwde in de vorige eeuw met Greg Paul. Zij kregen twee zoons, die uitgroeiden tot wereldberoemdheden: Logan en Jake Paul. Maar voor hun bekendheid gingen hun ouders al uit elkaar. Pam stapte in 2004 in het huwelijksbootje met David Stepnick, waar zij ook de achternaam van is gaan dragen.

Het koppel viert deze week hun 21-jarige jubileum. De schoonmoeder van Leerdam zette het heuglijke nieuws in haar verhaal op Instagram, met een nogal opvallende tekst. "Fijn jubileum voor mijn honey. Al 21 jaar, maar het voelt als 21 jaar." Het is niet duidelijk of ze een grapje maakt, of dat ze wat anders bedoelde.

Kritiek op Jake Paul

Een paar uur later deelde Stepnick nog een story dat zij een enorme bos rozen had gekregen van haar man David. Er lijken verder geen familieleden bij het intieme moment te zijn. Jake Paul heeft daar ook niet echt ruimte voor, want hij is volop bezig met de voorbereiding op zijn volgende gevecht.

De bokser neemt het over een maand op tegen Gervonta Davis. Dat gevecht kwam hem al op veel kritiek te staan, omdat Davis bijna twintig centimeter klein en ongeveer dertig kilo lichter is. Na een promovideo van Netflix werd het commentaar alleen maar erger. Op Instagram dreigden boksfans hun abonnement voor de streamingsdienst op te zeggen en waren volgers bang voor een 'nepgevecht'.

'Domste wat ik ooit heb gezien'

Ook de video krijgt flinke kritiek. The Problem Child slaat tegen een groot doek waarop Davis is uitgebeeld. De eerste scheur komt in het kruisgebied van zijn komende opponent. Davis heeft op zijn beurt een dikke stift mee om op het gezicht van Paul te tekenen. 'Dit is de domste promotie die ik ooit heb gezien. Dit is komisch slecht.'