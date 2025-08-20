Jutta Leerdam is na het prachtige weekendje in het Italiaanse Como terug in Nederland en zij heeft ook haar verloofde meegenomen. De topschaatsster is samen met Jake Paul aanwezig bij het grote evenement SAIL-In in Amsterdam.

Leerdam en influencer Paul doen woensdag mee met de SAIL-In Parade in Amsterdam. Op beelden van het evenement is te zien dat het stel aan boord van een zwarte speedboot klimt. Naast Leerdam en Paul is ook zanger Gordon bij het zeilevenement gespot.

Evenement na 10 jaar in Amsterdam

Tijdens het evenement varen monumentale schepen door het Noordzeekanaal van IJmuiden naar Amsterdam. De tocht wordt aangevoerd door het tallship Clipper Stad Amsterdam, met daarop burgemeester Halsema. Beschermheer prins Maurits luidde woensdagochtend de scheepsbel van het tallship als startsein. Het is de eerste SAIL Amsterdam in tien jaar. Het evenement wordt iedere vijf jaar gehouden, maar in 2020 kon het niet doorgaan door de coronapandemie.

Van Italië naar Thialf en Amsterdam

Het is een drukke dag voor Leerdam, want de topschaatsster stond de hele ochtend op het ijs van Thialf. Dat liet zij zelf zien in haar stories op Instagram. De 26-jarige Westlandse blikte op het sociale medium ook terug op het weekendje in Italië, waar ze de bruiloft van Jakes broer Logan Paul en Nina Agdal vierde.

'Wat een weekend', schrijft Leerdam bij haar slideshow op het sociale medium. 'Een weekend met zoveel liefde. Ik hou van jullie, Nina Agdal, Logan Paul én Èsme.' Logan is de broer van Leerdams verloofde Jake Paul. Op de eerste foto's zien we vooral Jutta en Jake samen in beeld. De Nederlandse topschaatsster heeft de nodige prachtige outfits aan.

Voorbereiding nieuwe seizoen

Leerdam bereidt zich voor op het nieuwe seizoen, waarin ook de Olympische Winterspelen op het programma staan. Daar hoopt de topsprintster om dé medaille te pakken die nog ontbreekt op haar palmares: het goud op de 1000 meter. Dat is haar favoriete afstand.

Jake Paul

Het is de tweede keer in korte tijd dat Paul in Nederland is. Onlangs bracht hij ook een bezoekje aan Leerdam, om haar vervolgens mee te nemen naar Londen. Daar zaten zij op de voorste rij bij het boksgevecht tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois. Eerstgenoemde won het gevecht overtuigend en kroonde zich zo tot onbetwiste wereldkampioen.