Topschaatsster Jutta Leerdam beleefde afgelopen weekend fantastische dagen met haar schoonfamilie aan het comomeer. Samen met verloofde Jake Paul bezocht ze de bruiloft van zijn broer Logan en Nina Agdal. De ogen waren niet alleen gericht op de bruid, Leerdam stal ook de show.

De aanwezigheid van de 26-jarige Nederlandse bleef niet onopgemerkt. Ze deelde ook veel beelden van het weekend op hara sociale media. Ze had haar mooiste jurken uit de kast getrokken. Zo droeg ze tijdens de cermonie een blauw exemplaar met blote rug.

Leerdam droeg tijdens het weekend ook een roze halterjurk met een hoge split, zo liet ze maandag zien op Instagram. De foto's met Jake Paul gingen de hele wereld over en Britse tabloid The Sun besteedde er veel aandacht aan. "Leerdam ziet er verbluffend uit in een jurk die haar figuur accentueert en haar atletische lichaam laat zien", schrijft het medium. "Schattige foto's."

'Winnaar van de avond'

Ook op sociale media gingen de beelden van de Nederlandse op de bruiloft van Paul en Agdal rond. Toch weet nog niet iedereen wie de schaatskampioene is. Een Amerikaans TikTok-account gaf uitleg over de 'prachtige blondine'.

"Ze stal de spotlight van Nina Agdal en was de echte winnaar van de avond", is de tekst bij de video met honderdduizenden weergaven. "Onverwachts waren alle ogen gericht op de verloofde van Jake Paul en Nederlandse schaats-superster: Jutta Leerdam."

'Meer dan een mooie verschijning'

"Ze is niet alleen een mooie verschijning, ze is een schaatsster van wereldklasse met zeven wereldtitels en een zilveren olympische medaille op zak." Inmiddels staat Leerdam ook alweer op het ijs. Ze is in voorbereiding op het komende olympisch schaatsseizoen. Daarin hoopt de Nederlandse haar grote droom waar te maken: olympisch goud op de 1000 meter. Vier jaar eerder werd ze tweede op haar favoriete afstand achter Miho Takagi.

Trouwen

Daarna wil ze zich focussen op haar eigen bruiloft. Eind maart vroeg Jake zijn geliefde ten huwelijk. Ze hopen volgend jaar het huwelijk te kunnen plannen en daarna een gezin te stichten.