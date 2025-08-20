Jutta Leerdam onderbrak haar voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen met een goede reden: haar zwager trouwde afgelopen weekend. De topschaatsster deelde op Instagram aandoenlijke beelden van de bruiloft en daarbij valt haar volgers één ding in het bijzonder op.

'Wat een weekend', schrijft Leerdam bij haar slideshow op het sociale medium. 'Een weekend met zoveel liefde. Ik hou van jullie, Nina Agdal, Logan Paul én Èsme.' Logan is de broer van Leerdams verloofde Jake Paul. Op de eerste foto's zien we vooral Jutta en Jake samen in beeld. De Nederlandse topschaatsster heeft de nodige prachtige outfits aan.

Op de laatste twee slides valt iets anders op. Leerdam deelt een video dat Èsme, de dochter van Logan Paul, speelt met de zonnebril van haar oom Jake. En vervolgens is een dolblije Leerdam te zien met de kleine, die er zelf ook van kan genieten dat ze wordt opgetild door haar tante.

'Schattigste kind ooit'

De volgers van Leerdam vinden het geweldig. 'Die laatste slide', smelt iemand weg. En een ander: 'Logans kind is het schattigste ooit. Jij ziet er prachtig uit, Jutta!' 'Tante Jutta', doet het sowieso goed in de comments. Anderen hopen dat de topsprintster ook snel in het huwelijksbootje zal stappen.

Dat moet wel goedkomen, want Jake trakteerde zijn partner in maart op een huwelijksaanzoek. Nadat Leerdam 'ja' zei op de vraag van de Amerikaanse bokser, kreeg zij een peperdure ring om haar vinger geschoven. Het sieraad kostte naar schatting één miljoen euro en had bewust ovalen diamanten, die door de vorm aan een ijsbaan doen denken.

Bijzondere periode in aantocht

De bruiloft van Jake en Jutta zal moeten wachten tot ná maart 2026, want eerst staat er nog een cruciaal schaatsseizoen op het programma. Leerdam hoopt in februari van het komende jaar de grote ontbrekende medaille aan haar enorme prijzenkast toe te voegen: de gouden plak op de 1000 meter bij de Olympische Winterspelen.

De 26-jarige Westlandse lijkt daarna te stoppen met haar sport, want zij hoopt met haar partner aan kinderen te beginnen. Leerdam verhuist dan ook naar Puerto Rico, waar de gebroeders Paul wonen op een enorm landgoed.