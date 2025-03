Jutta Leerdam en Jake Paul afgemaakt door Johan Derksen: 'Het is gênant'

Jutta Leerdam en Jake Paul gaan trouwen en dat zorgt natuurlijk voor enorm veel reacties. Veel mensen zijn dolblij voor het bekende stel, maar Johan Derksen niet. Hij laat op kenmerkende wijze merken dat hij het koppel helemaal niets vindt en ziet het droomhuwelijk al snel sneuvelen.

Paul vroeg zijn partner Leerdam afgelopen zaterdag ten huwelijk. Het nieuws ging de hele wereld over en bereikte ook de studio van Vandaag Inside. Daar wilde Derksen wel wat kwijt over de aanstaande trouwerij. Hij denkt dat het vooral te maken heeft met de serie die binnenkort verschijnt over Jake Paul en zijn broer Logan Paul. Daar is uiteraard een grote rol weggelegd voor Leerdam.

Geneuzel over Jutta Leerdam

Ook die serie lijkt Derksen verschrikkelijk. "Het ergste dat ik me kan voorstellen is dat je 's ochtends je nest uit komt, een ochtendscheet laat en er een vent met een camera achter je zit. Dat moet je niet willen." En wat Derksen liever niet wil, is iets meekrijgen van het privéleven van Leerdam. "Alles wordt op social media gegooid. En alles moet op televisie. Dan denk ik: er is geen ontwijken aan, aan dit geneuzel."

Volgens Derksen is het allemaal leuk en aardig dat Paul op de knieën ging voor Leerdam, maar is de relatie gedoemd om te mislukken. Hij zet haarfijn uiteen hoe hij denkt dat het gaat lopen. "Dan krijg je het sprookjeshuwelijk, nou dat wordt een feest. Dan krijg je een liefdesbaby, nou dat wordt weer een feest. Dan krijg je dat hij vreemdgaat, dat wordt pijnlijk. En dan krijg je de echtscheiding nog, dan kunnen er jaren overheen gaan en zijn we van het stel verlost."

Ook Valentijn Driessen is geen fan

De conclusie: Derksen is geen fan van de tortelduifjes. "Ik vind het zo gênant. En dat meisje vindt het leuk, die aandacht." De Snor krijgt bijval van Valentijn Driessen, die het ook niets vindt. "Het gaat alleen om die docushow te verkopen, met een ring die negen ton kost. Dat is gewoon in bruikleen gegeven door een juwelier. Die scoort er ook weer mee."

Eerder was ook Angela de Jong kritisch op het aanstaande huwelijk. Zij heeft ook haar twijfels over het koppel. "Ik ben benieuwd hoe lang het duurt."