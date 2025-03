Stralende ouders van Jutta Leerdam en Jake Paul genieten van verlovingsfeestje op Caribisch eiland

Jutta Leerdam en Jake Paul vierden dit weekend hun verloving op een prachtige locatie. Zij waren met familie afgereisd naar een prachtig eiland in de Caraïben: Saint-Lucia. De ouders van de Nederlandse topsschaatsster konden natuurlijk niet ontbreken.

Leerdam vertelde al vaker dat Paul uitstekend voor haar ouders zorgt. Zo waren Ruud en Monique ook aanwezig bij het gevecht van de Amerikaanse bokser tegen de legendarische Mike Tyson. 'Als hij niet alleen jou als een koningin behandelt, maar ook je ouders', schreef Leerdam destijds op sociale media.

Dat lijkt ook nu weer het geval. De moeder van Paul - Pam Stepnick - deelde meerdere foto's op haar Instagram van het 'feestje'. Eerst poseerde zij zelf met een man, op de volgende plaat zien we Leerdam met haar ouders en haar verloofde. Beide foto's zijn vanaf het strand genomen.

Vraagtekens bij huwelijk

Waar Leerdam en Paul overladen werden met felicitaties na het heuglijke nieuws, was er vanuit Nederland ook enige kritiek. Columniste Angela de Jong vroeg zich in de talkshow Renze hardop af hoe lang het huwelijk stand zou houden. "Het is duidelijk een generatiekloof en ik wens ze ook echt al het geluk van de wereld. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt."

Daarop vraagt presentator Renze Klamer of ze haar woorden wil terugnemen, maar dat gebeurt niet. "Nee, ik ben gewoon benieuwd hoe lang het duurt. In de showbizz… Tja…"

Genieten in Puerto Rico

Leerdam vloog direct na de WK afstanden naar Puerto Rico, waar Paul woont. Het eiland, dat iets ten westen van Saint Lucia ligt in de Caraïbische Zee, is onderdeel van de Verenigde Staten. De Nederlandse topschaatsster lijkt het heerlijk naar haar zin te hebben in Puerto Rico.

De afgelopen dagen deelde ze volop foto's en video's van haar vakantieleven nu het schaatsseizoen erop zit. Ze geniet van de zon, het strand, ongezond eten en simpelweg even lekker niks doen.